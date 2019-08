„Etwas Sinnvolles tun“, das ist das Ziel

Es ist der Herzenswunsch vieler junger Menschen, nach dem Schulabschluss für ein Jahr zu pausieren oder durch die Welt zu reisen, um Erfahrungen zu sammeln.

Höpfingen/Gerichtstetten. Durch die Welt reisen,um Erfahrungen zu sammeln: Das machen so kurz nach dem Schulabschluss auch vier Abiturienten aus der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen: Svenja Böhrer, Tabea Gaukel und Marc-Maurice Lindl aus Höpfingen sowie Lisa Ritter aus Gerichtstetten beginnen in naher Zukunft an unterschiedlichen Orten ihren Internationalen Freiwilligendienst. Ein Thema, über das sie sich mit den Fränkischen Nachrichten unterhalten haben.

„Der eine so, der andere so“: Getreu dieser Maxime geht das Quartett mit unterschiedlichen Vorgeschichten und Intentionen an das Freiwilligenjahr heran.

Lisa Ritter, die ab 9. August ab dem Frankfurter Flughafen zu ihrer Einsatzstelle im südafrikanischen Alexandria bei Port Elizabeth fliegen und sich dort im christlichen Schul- und Hortzentrum „New Life Family Church“ um Kinder kümmern wird, wollte schon immer ins Ausland: „Ich habe mich dann im Internet bei Volunta, einer Tochterorganisation des DRK Hessen, beworben und wurde nach einer Besprechung in Frankfurt gleich genommen“, erklärt die 18-Jährige und fügt an, dass vor allem menschliche Werte im Vorstellungsgespräch zählten.

Bei Marc-Maurice Lindl kann man beinahe von „familiärer Prägung“ sprechen: „Mein Bruder Marvin verbrachte bereits 2011 ein Jahr in Peru, was mein Interesse geweckt hat“, schildert der 19-Jährige, der über die die Erzdiözese Freiburg ein Jahr in der peruanischen Großstadt Arequipa verbringen und dort diverse Caritas-Projekte in den Bereichen der Senioren- und Behindertenarbeit, aber auch mit Umwelt- und Berufseingliederungsprojekten begleiten wird. Sein Flugzeug besteigt er ab 17. August und damit am selben Tag wie Tabea Gaukel, die ebenfalls nach Peru fliegt – allerdings nach Chincha, wo sie den allgemeinen Ablauf in einer Schule mit besonderem Fokus auf Umwelterziehung mitgestaltet.

„Ich wollte nach dem Abitur ins Ausland, aber kein Work-and-Travel-Jahr verbringen, sondern etwas Sinnvolles tun“, betont die 19-Jährige, die über das Internet auf die Erzdiözese Freiburg und den Internationalen Freiwilligendienst aufmerksam wurde.

Drei Wochen später fliegt Svenja Böhrer, die am 3. September nach Ghana aufbricht. Ihr Ziel ist die Stadt Agona Swedru, wo sie an einer weiterführenden Schule tätig sein wird.

„Meine Aufgabenbereiche beziehen sich auf Nachhilfestunden, Unterrichtsassistenz und vielleicht auch eigene Arbeitsgemeinschaften“, lässt die 18-Jährige wissen, die mit 20 anderen Freiwilligen nach Ghana kommt.

Ihr Träger ist die in Berlin ansässige Organisation „Internationale Jugendgemeinschaftsdienste“, deren Zusage sie nach mehreren Telefon-Interviews erhielt.

Ein Jahr in der Ferne: Was ist das für ein Gefühl? Und wie reagiert das Umfeld darauf, ein vertrautes und geschätztes Gesicht für zwölf Monate allenfalls per WhatsApp, Facebook oder Skype sehen zu können? „Meine Eltern konnten es anfangs nicht ganz verstehen, warum ich so weit weg möchte. Aber meine Freunde freuen sich für mich“, räumt Lisa Ritter ein.

Das kann auch Tabea Gaukel bestätigen: „Anfangs fragten meine Eltern mich schon, ob ich nicht in der Region ein FSJ absolvieren könnte“, schildert sie und fügt an, dass die Freunde ihre Abwesenheit für ein Jahr „teilweise noch nicht realisiert haben“, sie jedoch in ihrem Entschluss bestärken.

Marc-Maurice Lindl trägt sich mit ähnlichen Gedanken: „Meine Familie kennt die Situation ja, aber ein Jahr ist trotzdem ein Jahr“, sagt er nachdenklich und spricht von einer „ziemlich langen Zeit, aber positiven Gefühlen“ – nicht zuletzt, weil ein Freund bereits seinen Besuch in Peru ankündigte.

Zuversicht dominiert auch die Stimmung Svenja Böhrers: „Alle sind komplett dabei und halten meine Pläne für gut“, sagt sie und erklärt, dass viele ihrer Freunde aus eigener Erfahrung die Gefühle nachvollziehen könne. Hoffnungen gibt es natürlich auch: „Ich habe den Wunsch, viel Neues in allen Lebensbereichen kennen zu lernen und dadurch vielleicht zu spüren, was wirklich wichtig ist“, sagt Svenja Böhrer, was Lisa Ritter direkt unterstreicht. „Es ist sicher interessant, ohne den Luxus der Wohlstandsgesellschaft Mitteleuropas zu leben und etwa kein W-Lan zu haben“, betont sie.

Marc-Maurice Lindl erhofft sich „Einblicke in eine gänzlich andere Kultur aus einer Sichtweise, die einem kein Urlaub gibt, in dem man nur die Sehenswürdigkeiten zu Gesicht bekommt“ und verreist mit der Intention, „etwas Sinnvolles tun und neue Eindrücke mit nach Hause nehmen zu können“.

Das sieht Tabea Gaukel ähnlich: „Ich möchte etwas geben, aber auch so viel wie möglich an persönlichen Lebenserfahrungen mitnehmen, um die Annehmlichkeiten Deutschlands umso mehr schätzen zu lernen“, erklärt sie und schneidet ein weiteres Thema an – nämlich das der beruflichen Orientierung. „Bei mir ist im Grunde alles offen, aber einen sozialen Beruf strebe ich nach dem Besuch des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums schon an“, betont sie.

Marc-Maurice Lindl möchte „wichtige Impulse zur Arbeit mit Kindern“ mitnehmen – nicht ohne Grund: „Für mich ist ein Lehramtsstudium eine Option“, schildert er. Ein sozialer Beruf ist auch der Wunsch von Lisa Ritter, die Soziale Arbeit studieren möchte und im FSJ „eine ohnehin geplante Orientierungshilfe“ sieht.

Svenja Böhrer hat „noch keine konkreten Ziele“ und erhofft sich, wichtige soziale Kompetenzen mit nach Hause nehmen zu können.

