Es wurde mitgesungen, mitgetanzt und mitgeschunkelt

Hardheim.Julia und Torsten Busch sowie die Mitarbeiter des Pflegeheims Baulandhaus lassen auch zur Fastnachtszeit ihr Bemühen um die Möglichkeit des Mitfeierns ihrer Heimbewohner deutlich werden. Daher wurden diese zum Schmutzigen Donnerstag wieder zur Fastnachtsfeier in den närrisch geschmückten Speisesaal eingeladen. Willkommen geheißen wurden sie mit einer närrischen Begrüßung durch Julia Busch. Für die Musik sorgte Edgar Linder – und animierte nicht nur zum Mitsingen, sondern auch zum Mittanzen. Das „Hordemer Ritterpaar“ ließ seine Grüße durch die Repräsentantinnen der FG „Hordemer Wölf“, Vanessa Kuhn und Selina Dambok als Choreographinnen sowie „Kostümzauberin“ Petra Kuhn und die Bambini der „Wölf“ in Verbindung mit ihrem Schautanz „Auf unserem Bauernhof, da ist was los“ überbringen.

Kleine Gäste begeisterten

Die Schweinberger „Lustigen Vögel“ hatten ihre von den Eheleuten Gehrig betreute Kindergarde in das Baulandhaus entsandt, die für ihren „Tanz der Gefühle“ viel Beifall erhielt. In Vertretung der Kindergarde der „Höpfemer Schnapsbrenner“ ließ die wortgewandte Hedi Greulich mit ihrem vergnüglichen Büttenauftritt den Wandel in Haltung und Einstellung von der früheren und der heutigen und nach wie vor unverzichtbaren Oma deutlich werden. Betreuungsassistentin Christine Brüstle ließ vergnüglich schwäbelnd die aufmerksamen Zuhörer an den Erlebnissen und Erfahrungen „ihres Wolfgangs“ in ihrer Büttenrede teilhaben. Fastnachtliche Grüße überbrachte Julia Busch namens einiger verhinderter und mit dem Baulandhaus eng verbundener Personen wie des Heimfürsprechers Grimm und stattete all denen wie dem gesamten Team und den Betreuungsassistentinnen Dank für tolle Vorbereitung und Durchführung der Fastnachtsfeier ab. Unschwer ließ sich erkennen, dass das fastnachtliche Veranstaltungsangebot den Senioren viel Freude bereitet hatte.

Mit dem Jahresprogramm wird die enge Verbindung des Baulandhauses mit dem Gemeindegeschehen in Hardheim und das Bemühen um die Beteiligung der Heimbewohner an den in der Erftalgemeinde stattfinden festlichen Ereignissen verdeutlicht.

Der Terminplan

Der Terminplan sieht folgende Vorhaben vor: 22. März Besuch des Josefsmarktes, 24. März Frühlingsfest des Pflegeheims, 13. April Osterfeier um 14 Uhr, 30. April gemeinsames Schmücken des hauseigenen Maibaums, 8. Mai Maiandacht; 11. Juni Beteiligung an der Fronleichnamsprozession, 13./15. Juni Besuch des Feuerwehrfestes, 20./21. Juni Besuch des Sommerfestes, 23. Juni Kaffeetafel mit Frühlings-Spezialitäten im Garten, 4. August Grillabend im Garten, 22. September Herbstjause mit Zwiebelkuchen und neuem Wein, 4. Oktober Besuch der Kinder der evangelischen Kirchengemeinde zum Erntedank, 5. bis 11. Oktober 15. Oktoberfestwoche mit bayerischen Spezialitäten, 6. Oktober Oktoberfest der Bewohner, 18. Oktober Besuch des Wendelinusmarktes, 11. November Martinsfeier mit Hefegänsen und Punsch, 28./29. November Besuch des Weihnachtsmarktes, 6. Dezember Besuch des Nikolaus bei den Hausbewohnern, 15. Dezember Weihnachtsfest. Z

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020