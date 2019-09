Es gab buchstäblich was auf die Ohren

Schweinberg.Gleich zwei Bands überzeugten am Samstag mit rockigen Klängen das Publikum des gut besuchten „Burgrock“-Festival des Motorradclubs MC „Wolfshaupt Erftal“ vor der imposanten Kulisse der Schweinberger Burg. Den Anfang machten die „Devils Under Church“ aus dem Main-Tauber-Kreis, die mit kraftvollen wie eingängigen Songs auf den Punkt spielten und ihre zahlreichen Fans begeisterten – hier gab es buchstäblich „was auf die Ohren“. Nach kurzer Umbauphase trumpften schließlich die Mitglieder der Hardrockmetal-Formation „Unempolyed“ auf. Ihr Repertoire bestand aus eigenen Titeln und Coverversionen bekannter Rocktitel, die so richtig einschlugen und für eine bombastische Stimmung sorgten. ad

