Hardheim/Höpfingen.Beim Fechtturnier in Pforzheim Ende Februar errang Monja Peschke vom Fechtclub Hardheim-Höpfingen ihren ersten Turniersieg im Degenfechten. Bei dem im Schweizer Modus ausgetragenen Marathonturnier sicherte sie sich mit 14 Siegen in 16 Gefechten den begehrten „Musketier-Pokal 2020“ in der Altersklasse U11-Mädchen. Bild: Fechtclub

