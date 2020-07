Erstbezug für Sommer 2021 geplant

Hardheim.In vollem Gange sind die bereits im vergangenen Jahr begonnenen Bauarbeiten in der Holzgasse in Hardheim. Dort entsteht derzeit in direkter Nachbarschaft zum Steinernen Turm ein viergeschossiges Mehrgenerationenhaus mit insgesamt acht barrierefreien Wohnungen. Auch eine Kinderarztpraxis wird dort einziehen (wir berichteten). Mehr und mehr nimmt das Projekt Form an. Der Erstbezug ist für Sommer 2021 geplant. Damit endet eine längere Geschichte: Bereits vor mehr als zehn Jahren war die Idee zu einem Wohnprojekt an jenem Standort aufgekeimt. Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020