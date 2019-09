Erlöse sollen drei Projekten zugutekommen

Walldürn/Hardheim.Der Hungermarsch, initiiert vom Förderverein für die Missionsarbeit und in diesem Jahr in Kooperation mit der Pfarrgemeinde in Hardheim, findet am Sonntag, 22. September, statt.

Um 9 Uhr geht es los

Auftakt bildet der Gottesdienst um 9 Uhr in der Hardheimer Pfarrkirche St. Alban. Für den Vorsitzenden des Fördervereins für die Missionsarbeit, Anton Fach aus Walldürn, und seinem Team stehen in diesem Jahr drei Projekte im Vordergrund: der Ausbau einer Pflegestation in Tansania, die Hilfe für die Schwestern in Kwamndolwa und der Bau einer Kirche in Traira in Brasilien.

Konkret soll im Dorf Matanana, im Norden Tansanias, das Dach für den Bau einer zusätzlichen Pflege- und Behandlungsklinik finanziert sowie die Beschaffung von medizinischem Gerät ermöglicht werden. Das Gebäude wird durch die Bewohner des Dorfes und ortsansässige Handwerksbetriebe errichtet. In Matanana engagiert sich ein innovativer Verein mit deutschen Ärzten in Zusammenarbeit mit einheimischen Fachkräften. Dr. Thomas Koch aus Ingelheim, der Schirmherr des Hungermarsches, kennt die angespannte Lage im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung der Bevölkerung und engagiert sich mit seinem Team vor Ort.

Ein Teil der Aktion „Wandern für die Andern“ soll den „Schwarzen Schwestern von den Usambarabergen“ zukommen. Für den späteren Einsatz als Krankenschwestern, Erzieherinnen oder Lehrerinnen benötigen die Novizinnen des Klosters eine qualifizierte Ausbildung mit Prüfungen an den Hochschulen in Tansania.

Der Bischof Josef Meinrad Merkel, deutscher Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Humaitá in Brasilien, möchte eine kleine Kirche in Traira, circa 40 Kilometer von Humaitá entfernt, für den Indianerstamm der Parintintins erreichten. Der Stamm besteht aus rund 70 Familien, die alle katholisch sind. Die Infrastruktur ist dort gut und der Stamm lebt vom Anbau seiner Maniokpflanzen. Der Wunsch nach einer eigenen kleinen Kirche besteht seit zehn Jahren und scheitert immer wieder an den Kosten, die durch deren Einkommen nicht aufgebracht werden können.

Wanderung nach Gottesdienst

Der Hungermarsch soll ein Beitrag zur Überwindung von Hunger und Krankheit sein sowie dem Aufbau der Infrastruktur dienen. Nach dem Gottesdienst beginnt die Wanderung. Ab 11.30 Uhr gibt es Essen und Getränke sowie Informationen über die Projekte. ac

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019