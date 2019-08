Erinnerung an Gefallene und Vermisste

Hardheim.Am 1. September jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. Er begann am 1. September 1939 um 5.45 Uhr mit dem Überfall der Deutschen Wehrmacht auf Polen. Hitlers Rundfunkrede: „seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen ...“, haben viele in der Schule angehört.

Er endete in Europa am 8. Mai 1945 um 23.01 Uhr, in Asien am 2. September 1945 um 9.25 Uhr. Er dauerte sechs Jahre und einen Tag; oder 2194 Tage, oder 52 641 Stunden. Durch den Krieg verloren in jeder Stunde 1045 Menschen ihr Leben. Insgesamt starben über 55 Millionen Menschen als Soldaten, als Opfer des Luftkrieges, als Flüchtlinge und Vertriebene, oder als Opfer der Gewaltherrschaft.

In der Gemeinde hatte fast jede Familie Angehörige verloren. In Hardheim fielen 145 Soldaten (55 Vermisste), Bretzingen 25 Gefallene (zwölf Vermisste), Erfeld sechs Gefallene (33 Vermisste), Gerichtstetten 33 Gefallene (16 Vermisste), Schweinberg 24 Gefallene (22 Vermisste), Dornberg, Rütschdorf und Vollmersdorf 15 Gefallene (sechs Vermisste).

Mit der Einweihung des Ehrenmals am Friedhof in Hardheim im Jahr 1974, welches von Architekt Karl Hohmann ehrenamtlich geplant wurde, erinnert man bis heute an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege von 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945. Die Hardheimer Bevölkerung spendete hierfür damals 19 200 DM.

In der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim wurden bereits kurz nach dem Krieg drei Erinnerungstafeln mit den Namen der gefallenen Soldaten aufgestellt. Hierauf waren die Angehörigen der durch Vertreibung und Flucht neu zugezogenen Hardheimer nicht enthalten.

Konrektor Friedrich Mohr erstellte für das Hardheimer Heimatbuch von 1955 und anlässlich der Heimattage 1955 eine Liste der gefallenen und vermissten Soldaten aus Hardheim. Auch die Angehörigen der Hardheimer „Neubürger“ wurden aufgelistet. In den Ortsteilen wurden ebenfalls Ehrentafeln in den noch selbständigen Rathäusern oder in den örtlichen Kirchen aufgestellt.

Vielen älteren Hardheimern, welche oftmals selber als Soldaten den Krieg miterlebten, ist es ein wichtiges Anliegen die Erinnerung an die gefallenen und vermissten Soldaten, sowie an die Opfer des Krieges wach zu halten und daran zu erinnern.

Auch dem verstorbenen Ehrenmitglied des Museumsvereins Erfatal e.V., Josef Bundschuh (1924-2018) aus Hardheim, war dies ein wichtiges Anliegen. Bereits mit 18 Jahren wurde er zur Wehrmacht eingezogen und kam in einer Werfereinheit im Mittelabschnitt der Ostfront zum Kriegseinsatz. Ursprünglich wollte er die Erinnerung an seine Kameraden des Jahrganges 1924 aufrecht erhalten.

Doch inzwischen hatte er es sich zur Aufgabe gemacht die Erinnerung an alle gefallenen und vermissten Soldaten wach zu halten und deren Schicksale zu ergründen und dies für die Nachwelt zu dokumentieren.

Der Museumsverein Erfatal stellte am 25. November 2007 unter großem Interesse der Bevölkerung im Sitzungssaal des Rathauses in einer Computerpräsentation alle gefallenen und vermissten Soldaten aus Hardheim vor.

Diese Dokumentation wurde 2008 in Form einer Erinnerungsbroschüre von der Gemeinde Hardheim und dem Museumsverein Erfatal herausgegeben, um die Erinnerung wach zu halten und um die Schicksale der Gefallenen und Vermissten für die Nachwelt zu dokumentieren.

In dieser Dokumentation wurden die bisherigen Arbeiten über die gefallenen und vermissten Soldaten von Konrektor Friedrich Mohr und Josef Bundschuh zusammengeführt um die Erinnerung an die nachfolgenden Generationen wach zu halten. Gerade in der heutigen Zeit sind derartige Erinnerungen und Zeitzeugenberichte wichtiger denn je.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.08.2019