„Erftalhüpfer“ und „Goldstücke“ mit dabei

Hardheim.Die Prunksitzung der Fastnachtsgesellschaft „Hordemer Wölf“ findet am Samstag, 8. Februar, in der Erftalhalle statt.

Die Verantwortlichen der FG haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um auch in diesem Jahr wieder ein attraktives närrisches Programm zu bieten. Neben den Jugendgruppen der FG sind unter anderem die Erftalhüpfer, die „Goldstücke“ und auch die „WurmbergRockets“ wieder mit von der Partie.

Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzung findet am Samstag, 18. Januar, statt. Er beginnt um 17 Uhr im Vereinsheim der FG am Schlossplatz. Das Vereinsheim ist bereits ab 14.30 Uhr geöffnet. Der Verkauf der Karten erfolgt nach dem bewährten System der vergangenen Jahre, eine Reservierung im Vorfeld ist leider nicht möglich. Die Karten werden in der Reihenfolge der Interessenten am Verkaufstag abgegeben. Jede Person kann maximal zwölf Karten für die Prunksitzung erwerben. dw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.01.2020