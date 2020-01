Erfahrene Journalistin traf den Nerv der Leser

Hardheim.Über Jahrzehnte war Ingrid Eirich-Schaab das Gesicht der Fränkischen Nachrichten in Hardheim und berichtete kompetent und mit der nötigen Neugier ausgestattet über das kulturelle und kommunalpolitische Geschehen in der Erftalgemeinde. Nach 37-jähriger hauptberuflicher Tätigkeit bei den FN wartet nun der wohlverdiente Ruhestand auf die umtriebige Redakteurin. Am Freitag war ihr letzter Arbeitstag.

In und für Hardheim aktiv war Ingrid Eirich-Schaab aber sogar zehn Jahre länger. Bereits mit 16 Jahren begann sie als freie Jungreporterin aus ihrem Heimatort zu berichten. In ihrer aktiven Zeit hat sie vier Bürgermeister, mehrere Seelsorger, den Krankenhauserhalt, die Schwimmbadschließung, die 950-Jahr-Feier der Kerngemeinde, die Schließung und Wiederbelebung der Carl-Schurz-Kaserne und vieles mehr erlebt und hat natürlich auch darüber berichtet. „Ich fühle mich hier wohl, mag Land und Leute, Vereine, die Landschaft und Natur“, sagt Ingrid Eirich-Schaab über ihr Ressort – und dies wurde in ihren Berichten stets deutlich. Anfänglich verfasste sie diese noch auf der Schreibmaschine und illustrierte sie mit selbst in der Dunkelkammer abgezogenen Schwarz-Weiß-Bildern. Später gab es dann schon die ersten Computer. Bis zum Erstellen der kompletten Seite am Bildschirm – natürlich mit Farbbildern – sollten noch einige Tage vergehen. Doch egal, welcher Technik sie sich bediente, das Ergebnis konnte sich immer sehen lassen.

Geboren wurde Ingrid Eirich-Schaab am 23. Mai 1956 in Würzburg, aufgewachsen ist sie aber in ihrem späteren Berichtsort Hardheim als Tochter von Dr. Alexander Eirich und dessen Frau Annemarie. Nach dem Besuch der Volksschule in Hardheim und des Burghardt-Gymnasiums in Buchen studierte sie Germanistik, Geschichte und Sozialkunde in Würzburg und schloss mit dem Staatsexamen ab.

Im FN-Redaktionsteam

Seit April 1983 – hier begann sie ihr verkürztes Volontariat – gehörte sie zum Redaktionsteam der Fränkischen Nachrichten. Seit 1. Januar 1985 war sie Redakteurin der FN in der Lokalredaktion Buchen. Einsatzgebiete waren stets Hardheim und Höpfingen, zeitweise in den Anfangsjahren zusätzlich stellvertretende Redakteurin in Walldürn und später auch in Buchen im Einsatz.

Stets ein offenes Ohr

Ein offenes Ohr hatte sie stets für die Vereine und ihre Bedürfnisse und Belange, schließlich ist sie selbst vielfach engagiert. So ist Ingrid Eirich-Schaab seit 48 Jahren aktives Mitglied im Kirchenchor St. Alban Hardheim – seit 1977 gehört sie ununterbrochen dem Vorstand an. Seit über 49 Jahren ist sie Mitglied im Odenwaldklub Hardheim, als Mitglied des Museumsvereins Erfatal hat sie beispielsweise an der Erarbeitung der großen Judenausstellung im Erfatalmuseum mitgearbeitet. Und seit Jahrzehnten ist sie in der musikwissenschaftlichen Joseph-Martin-Kraus-Gesellschaft mit Sitz in Buchen aktiv. Auch heimatgeschichtliche Abhandlungen hat die Redakteurin geschrieben, und das nicht nur für die Zeitung, sondern beispielsweise auch für das Hardheimer Heimatbuch. Für den Erhalt des Hardheimer Krankenhauses hat sich Ingrid Eirich-Schaab nicht nur publizistisch eingesetzt, sondern auch als Vorstandsmitglied des Freundes- und Förderkreises „Unser Krankenhaus“.

„Es war eine spannende und interessante Zeit“, blickt Ingrid Eirich-Schaab auf ihr Arbeitsleben zurück. Gekrönt wurde all ihr Bemühen um Hardheim auf ganz besondere Weise: Kurz vor ihrem Ausscheiden erhielt sie aus den Händen von Bürgermeister Volker Rohm auf Beschluss des Gemeinderates die Bürgermedaille in Bronze. red

