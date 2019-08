Erdarbeiten laufen noch bis Ende nächster Woche

Hardheim.In Hardheim fehlen Bauplätze. Dem soll abgeholfen werden – und zwar durch die Erschließung des neuen Baugebietes „Trieb II“ oberhalb der Querspange (die FN berichteten). Am nördlichen Siedlungsrand von Hardheim sollen neue Wohnbaugrundstücke in ruhiger, landschaftlich reizvoller Lage und guter Anbindung an die örtliche Infrastruktur entstehen.

Bagger rollen

Seit kurzem rollen dort die Bagger. „Die Erschließungsarbeiten haben am Dienstag begonnen“, so Bauamtsleiterin Denise Reichert gegenüber den Fränkischen Nachrichten, und weiter: „Die Erdarbeiten dauern noch bis Ende nächster Woche an, danach beginnen die Arbeiten an der Kanalisation.“

Ziel sei es, mit den Erschließungsarbeiten noch in diesem Jahr fertig zu werden. „Aber wir müssen sehen, wie alles voran geht“, so Reichert, die darüber hinaus erklärte, dass im Anschluss an die Erschließungsarbeiten die Vermessung des Baugebietes stattfinden werde.

„Wir haben insgesamt 75 Bauplätze – zwischen 500 und 870 Quadratmeter groß. Davon können acht mit Doppelhäusern bebaut werden.“ Insgesamt seien 16 Doppelhaushälften möglich. „Zehn Bauplätze befinden sich im Mischgebiet, die anderen in einem allgemeinen Wohngebiet.“ Im ersten Bauabschnitt werden insgesamt 18 Grundstücke erschlossen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019