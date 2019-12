„Er lebt Kolpings Ideale und zeigt höchsten Einsatz“

Erfeld.„Bei der Kolpingsfamilie kann man immer etwas Besonderes erleben“, betonte Erfelds Kolping-Vorsitzender Elmar Frank am Donnerstag beim Kolping-Gedenktag, zu dem sich die befreundeten Kolpingsfamilien Erfeld und Hardheim trafen.

Meinte er damit etwa den kurzzeitigen Stromausfall im Bürgersaal oder eher den festlichen und dennoch lockeren Charakter des Abends? Vermutlich beides, von seinem eigenen „großen Moment“ wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nichts.

Eingeleitet wurde der Abend durch den von Diakon Franz Greulich in der Pfarrkirche St. Wendelin gefeierten Wortgottesdienst, ehe sich der Abend in den Bürgersaal verlagerte.

Dort erinnerte Elmar Frank an das Dorfjubiläum und nahm die zahlreichen Gäste mit auf eine Reise durch die Ausstellung „Die große 750-Jahr-Feier und was seither geschah“, die markante Eckpfeiler der Erfelder Geschichte bündelt.

Er dankte allen Mitwirkenden. Dann wies er auf Gemälde und geschnitzte Figuren der Heiligen Drei Könige von Josef Giebel, der vor rund 100 Jahren als Lehrer in Erfeld gewirkt hatte, hin. Zudem stellte er das 2003 von Dieter Haas edierte „Familien- und Sippenbuch“ vor, in dem die Stammbäume der Erfelder Familien über Jahrhunderte akribisch nachverfolgt werden können.

Darüber hinaus trug er Anekdoten Franz Bartles vor, der ab 1953 als Lehrer in Erfeld unterrichtet hatte und seine lebhaften Erinnerungen dereinst unter dem Titel „Erfeld, eine liebenswerte Gemeinde“ zwischen zwei Buchdeckel pressen ließ. Auch Edmund Scholl wurde gewürdigt: Er war nicht nur Lehrer, sondern begründete 1950 den Erfelder Kirchenchor.

Gezeigt wurden die von der Kolpingsfamilie gestalteten, auch an in der Ferne lebende Erfelder verschickten „Erfelder Heimatkalender“, Fotos aus dem früheren Schulbetrieb in altem und neuem Schulhaus sowie die Entstehung der Mühlbergkapelle, die 2002 neu eingeweiht werden konnte.

Gefühlvoll brachte Elmar Frank die Eindrücke der Ausstellung mit tiefsinnigen Beobachtungen über den hohen ideellen Wert der Erdung und Ruhe spendenden Heimat, das sich im Laufe des Lebens verändernde Empfinden von Zeit und Raum und eine gewisse Gemütlichkeit, die man sich auch in politisch und gesellschaftlich nicht einfachen Strömungen erhalten möge, auf einen Nenner.

Nach dem Abendessen ergriffen Simone Zuber und Eva-Maria Frank das Wort, um ihren „Kolping-Chef“ für 25-jährige Treue zu ehren. „Elmar lebt Kolpings Ideale und zeigt höchsten Einsatz“, lobte Eva-Maria Frank und überreichte ihm die von Präses Pfarrer Andreas Rapp signierte Dankesurkunde.

Sichtlich gerührt erinnerte Elmar Frank an seine Intention, Dorfgeschichte und erhaltenswerte Kultur in die nächste Generation zu tragen.

Die Kolpingsfamilie charakterisierte er als „lebendige Gemeinschaft“ und „echte Bereicherung“, ehe auch Hardheims Ehrenvorsitzender Rudi Gärtner und Alexandre Ost als Vertreter des Diözesanvorstands Freiburg und Vorsitzender der Kolpingsfamilie Hardheim die Gratulation mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit verbanden.

In geselliger Runde klang dann ein Abend aus, der einen der letzten Höhepunkte des Jubiläumsjahres „775 Jahre Erfeld“ darstellte. ad

