Hardheim.Zwar müssen die Besucher in diesem Jahr Corona-bedingt auf den Wendelinusmarkt verzichten. Aber sie dürfen – auf Initiative des BdS – auf „Entdeckungstour in den Geschäften“ gehen.

Vom 12. bis 31. Oktober wird nämlich ein Gewinnspiel in den Hardheimer BdS-Betrieben veranstaltet. Es gibt 500 Euro (1. Preis), 300 Euro (2. Preis) und 200 Euro (3. Preis) zu gewinnen. Die Mitspieler müssen sich in einem der Geschäfte eine Spielkarte abholen und Aufgaben lösen. Die Lösungen für die Aufgaben erhalten sie in den Mitgliedsbetrieben.

Das Gewinnspiel trägt den Titel „Das große Wendelinus-Schnitzeljagd-Gewinnspiel“. mem

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.10.2020