Engagement von Klaus Hanke gewürdigt

Hardheim.„Durch beachtlichen Gemeindewald und insgesamt hohen Waldanteil hatte Hardheim schon immer ein besonderes Verhältnis zum Forst und seinen Förstern. Waren in früheren Zeiten die Forstwarte oft regelrecht in Familientradition über Generationen hinweg in Försterfamilienhänden, hat sich dies durch viele Gründe geändert“, erklärte Bürgermeister Volker Rohm im Rahmen der Jahresabschlussfeier des Hardheimer Gemeinderats am Montag in der Erftalhalle und fügte hinzu: „Sind früher Förster oft ihr ganzes Leben im selben Revier gewesen und haben dort ihre Handschrift und damit ihren Prägestempel hinterlassen, sind seit den End-90-ern vor allem Forstreformen und politische Umstrukturierungen Auslöser von Wechseln im Forstpersonal. Und das, obwohl sich alle einig sind, dass ein möglichst langes Verweilen und Arbeiten im selben Revier im Wald, den Waldbesitzern, den Förstern und den Gemeinden viel mehr Nutzen als Schaden gebracht hat.“

Auch zum Jahreswechsel 2020 stehe in Folge einer Forstreform, nämlich der Abkehr vom sogenannten Einheitsforstamt beziehungsweise Einheitsrevier hin zur Trennung von Gemeinde- und Privatwald auf der einen und Staatswald auf der anderen Seite, ein Wechsel an.

Rohm: „Klaus Hanke hat sich entschieden, künftig nur noch als Landesförster für Baden-Württemberg tätig zu sein, eine Entscheidung aus freiem Willen, die es zu respektieren gilt, die dir, lieber Klaus, aber hoffentlich nicht leicht gefallen ist.“

Hanke habe mehr als 15 Jahre in wechselnder Zusammenstellung von Waldorten und Waldbesitzern, immer aber im Gemeindewald Hardheim, Revier Erftal, gearbeitet.

„In dieser Zeit hattest du maßgeblichen Einfluss und durch hohes Engagement auch Anteil am Erfolg der Entscheidung, inzwischen zwei Reviere unter Führung der Förster, nämlich von dir und deinem Kollegen und Freund Florian Pogorzelski, zu bejagen.“

Es würde den Rahmen sprengen, alle Stürme und Trockenjahre, Kalamitäts- und planmäßige Nutzholzeinschläge aufzuzählen. Das sei auch nicht im Sinne seiner Worte, so Rohm. „Vielmehr möchte ich dir, lieber Klaus, für deine Jahre in unserem Wald danken, und dir für deinen weiteren beruflichen wie privaten Lebensweg alles Gute wünschen. Du bleibst ja in Waldstetten wohnen, bist sicherlich auch künftig vor allem jagdlich noch in unseren Wäldern und als geselliger und weltoffener Blasmusiker sicher auf manchem Fest anzutreffen.“

Den Dank der Gemeinde drückte Rohm mit einem Präsent aus, welches Hanke eine kleine Erinnerung an die Zeit „hier in den Wäldern um Hardheim und im Erftal“ sein soll. mem

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019