Ende und Neubeginn beleuchtet

Hardheim.Die Gemeinschaft der Heeresflugabwehrtruppe stellt in der vierten Ausgabe der Vereinszeitschrift „Der Bogenschütze“ die Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne in den Mittelpunkt ihrer Standortbeschreibungen.

Dort wird die Ära der Flugabwehr in Hardheim beleuchtet, die mit einem Truppenappell des Flugabwehrbataillons 12 auf dem Schlossplatz am 13. September 1966 begann. Im November 1966 erfolgte die Umbenennung in Carl-Schurz-Kaserne. 1976 wurde mit einer Erweiterung der Kaserne begonnen, und es erfolgte die Umgliederung und Umrüstung des Flugabwehrbataillons 12 zu dem Flugabwehrregiment 12. Im Oktober 1993 erfolgte die Rückgliederung des Regiments zum Panzerflugabwehrkanonenbataillon 12. Am 29. Juli 2011 wurde das Panzerflugabwehrkanonenbataillon 12 aufgelöst und das Sicherungsbataillon 12 zog in die Kaserne ein.

Auch auf die anderen stationierten Einheiten sowie die einzelnen Waffensysteme wird in dem Bericht eingegangen. Der Einsatz der Hardheimer Soldaten als Helfer im Katastrophendienst, bei Unwettern und der Bewältigung der Grenzöffnung im Osten findet ebenfalls Erwähnung.

Ausführlich beleuchtet wird – mit vielen Bildern – das Ende und der Neubeginn der Hardheimer Kaserne im Dezember 2015 und Oktober 2017. In einem zweiten Beitrag wird kurz auf die neue Ära des Panzerbataillons 363 eingegangen, welches seit April 2020 in Hardheim stationiert ist. Das Eintreffen der ersten vier Kampfpanzer rundet den Bericht ab.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020