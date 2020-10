Elternbeirat gewählt

Gerichtstetten.Unter besonderen Hygiene- und Abstandsbedingungen fand im Kindergarten St. Burkardus der erste Elternabend im Kindergartenjahr 2020/21 statt. Neben allgemeinen, aktuellen Informationen standen die Elternbeiratswahl und eine thematische Information zur gewaltfreien Konfliktlösung auf der Tagesordnung.

Der neue Elternbeirat setzt sich wie folgt zusammen. Vorstandsteam: Marion Bechtold und Yvonne Rötzschke; Schriftführer: Kerstin Müller-Wohlgemuth; Beisitzer: Katrin Götz, Alexandra Hock, Christian Hurtig, Kathrin Körtge.

Die Erzieherinnen gaben einen Einblick in das Thema „Du hast angefangen! Nein Du! – Wie finden Kinder gewaltfreie Konfliktlösungen?“ Dabei zeigten sie den interessierten Eltern die vier Schritte der „Friedensbrücke“ auf, die in Anlehnung an die „Gewaltfreie Kommunikation“ nach Marshall B. Rosenberg eine gute Methode darstellt, um die Kinder bei der Konfliktlösungsfindung zu unterstützen.

Gute Sozialkontakte

Wichtige Voraussetzungen, damit Kinder gute Sozialkompetenzen entwickeln können sind, ihnen gesunde Sozialkontakte zu ermöglichen, indem sie auf körperliche und verbale Gewalt verzichten und Mitgefühl, Geduld und Wertschätzung zu erleben. So lernen sie, selbstständig Konflikte miteinander zu bewältigen. Dabei ist die „Friedensbrücke“ eine hilfreiche Methode, die im Kindergartenalltag gerne von den Kindern genutzt wird und auch andernorts hilfreich sein kann.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020