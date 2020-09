Elbert: „Wir vermissen euch in diesen Zeiten doch sehr“

Schweinberg.Die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Schweinberg fand am Freitag unter Berücksichtigung derzeit gültiger Hygiene- und Abstandsregelungen in der Turnhalle statt. Auf der Tagesordnung standen auch Wahlen und Ehrungen. Vorsitzende Dorothée Kaufmann eröffnete den Abend und erinnerte an die Corona-Hochphase, die auch der Musikverein zu spüren bekam. „Trotz Balkon-Konzerten haben uns das Musizieren und die Gemeinschaft sehr gefehlt“, räumte sie ein. Umso größer sei die Freude über das nunmehr wieder mögliche Proben und Auftreten. Im Ganzen sei 2019 als „ereignisreiches Jahr“ mit zahllosen Events wie der Konzertreise an den Gardasee, der „Vive la France“-Sommerserenade und der am BVB-Jahrhundertspiel in der Hummelbergarena gespielten Nationalhymne in die Vereinsgeschichte eingegangen.

Nachwuchsmusiker gesucht

Die musikalische Qualität könne nach wie vor als durchgehend sehr hochwertig bezeichnet werden, doch benötige die „MiniBand“ dringend Nachwuchs. „Wir warten aktuell auf die Möglichkeit, der Jugend unser Angebot im würdigen Rahmen zu präsentieren“, betonte die Vorsitzende und ließ wissen, dass man durchaus ein Konzert in der Hardheimer Erftalhalle spielen könne, aber die Situation im Auge behalte.

Schriftführer Marc Reinhart blickte auf 34 Auftritte vom Benefizkonzert in der Tauberbischofsheimer Pfarrkirche St. Bonifatius über das Jubiläumsfest des Hardheimer Raiffeisen-Markts bis hin zur Serenade und dem Volkstümlichen Abend zurück. „Zum Programm gehörten auch das Probewochenende sowie der „Tag der Jugendblasmusik“, der Stand am Hardheimer Weihnachtsmarkt sowie die umjubelten Jahreskonzerte in Schweinberg und Hardheim.

Gegenwärtig setzt sich der Musikverein aus 200 Mitgliedern zusammen, von denen 64 aktive Musiker sind. Organisatorisches besprach der Vorstand während fünf Sitzungen. Im Anschluss verlas Reinhart den Bericht des verhinderten Dirigenten Luk Murphy, in dem Musikern und Vorstand für die gute Zusammenarbeit gedankt wurde. Nur so könne man das hohe Niveau weiterhin aufrecht erhalten.

Über die Jugendarbeit informierte Jugendleiterin Teresa Leiblein. Derzeit werden 23 Schüler teils in Zusammenarbeit mit der Musikschule Hardheim ausgebildet. Die von Kevin Nied dirigierte „MiniBand“ besteht aus 29 Mitgliedern. Für die Organisation des „Tags der Jugendblasmusik“ dankte sie der Arnold-Hollerbach-Stiftung und sprach von einem „wahren Kompetenzgewinn“ für den Nachwuchs. Am Ferienprogramm beteiligte man sich ebenso wie am Platzkonzert. Für Interessierte sind einzelne Instrumententests nach Absprache möglich.

Wertschätzung unterstrichen

Nachdem Kassier Thorsten Reinhart die finanziellen Verhältnisse beleuchtet hatte, bescheinigten ihm die Kassenprüfer Christian Elbert und Barbara Greß eine einwandfreie Buchführung. Vorsitzende Dorothée Kaufmann dankte allen Spendern und Gönnern. Schließlich verband Ortsvorsteher Dieter Elbert die Entlastung mit einem Grußwort, in dem er den hohen Stellenwert des Musikvereins für die Dorfgemeinschaft und darüber hinaus zur Sprache brachte. „Wir vermissen euch in diesen Zeiten doch sehr“, betonte er im Namen aller.

Auch Bürgermeister Volker Rohm bekundete seine Wertschätzung mit dem als „Aushängeschild und Aktivposten der Vereinswelt“ anzusehenden Musikverein. Gleichzeitig gratulierte er zur gelungenen, nach einem Wasserschaden erforderlich gewordenen Sanierung des Proberaums, die mit 500 ehrenamtlichen Arbeitsstunden sinnbildlich für den gelebten Zusammenhalt stehe.

Bei den Vorstandswahlen wurden Vorsitzende Dorothée Kaufmann, Schriftführer Marc Reinhart sowie die Beiräte Ursel Loscher, Mathias Kuhn, Martina Volk und Ines Erbacher in ihren Ämtern bestätigt, was auch für die Kassenprüfer Christian Elbert und Barbara Greß galt. Neu ins Gremium der Beiräte stieß Yvonne Zeller.

In eigener Sache dankte Vorsitzende Kaufmann ihren Vorstandskollegen, der Musikerfamilie sowie Dirigent Luk Murphy für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, ehe ein von Marc Reinhart gestalteter Kurzfilm die Höhepunkte des Jahres 2019 nochmals aufzeigte. Dem Dank schloss sich Ehrenvorsitzende Ursel Loscher an: Sie würdigte Marc Reinharts sprichwörtliche Kreativität, die sich einmal mehr in jenem unterhaltsamen Film gezeigt habe. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020