Einstimmung in anderer Form

Schweinberg/Hardheim.Die Kirchengemeinde St. Andreas Schweinberg feiert am Sonntag, 29. November, ihr Patrozinium um 9 Uhr mit einer Heiligen Messe. Im Rahmen dieses Gottesdienstes werden auch die neuen Mitglieder des Gemeindeteams begrüßt und ausscheidende verabschiedet.

Die Kollekte kommt dem Projekt von Dr. Thomas Koch in Tansania zugute, das schon lange Zeit von den Gemeindemitgliedern unterstützt und über dessen Entwicklung der Initiator regelmäßig informiert.

Der Adventsimpuls, der für Sonntagabend auf dem Kirchplatz geplant war, kann nicht stattfinden. Mit einbrechender Dunkelheit gibt es eine Lichtanimation für Familien mit Kindern, zu der gesondert eingeladen wird.

Der Musikverein Schweinberg spielt beginnend mit dem ersten Advent jeden Sonntag um 18 Uhr ein adventliches Balkonkonzert. Danach wird vom Gemeindeteam und dem Team „Zeit für Neues“ ab 18.30 Uhr zur eucharistischen Anbetung in die Kirche in Schweinberg eingeladen.

Die Kirche ist mit Kerzen beleuchtet, ruhige Musik und Stille vor dem Allerheiligsten lassen einen Raum entstehen, in dem jeder seine Anliegen, Sorgen, Ängste aber auch Dankbarkeit und Freude vor Gott bringen kann. Der Grundgedanke folgt dem Titel: Advent, Zeit der Erwartung – „Ich bin erwartet von dir – und erwarte dein Licht in mir“. Auch an den folgenden Sonntagen findet nach dem Balkonkonzert jeweils eine Anbetung statt.

An vielen Orten der Seelsorgeeinheit gibt es ebenfalls solche Angebote. Zu folgenden Termin kann gemeinsam auf die Ankunft des Herrn gewartet werden:

In Hardheim: jeden Dienstag von 13 bis 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban.

In Gerichtstetten: jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 18.30 bis 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Burkardus.

In Schweinberg: jeden Sonntag im Advent um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas.

In Höpfingen: Adventsandacht der Frauengemeinschaft am Donnerstag, 10. Dezember, um 18.30 Uhr.

