Eine Reduzierung, zwei Wegfälle

Hardheim.Im Vorfeld der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn musste der Hardheimer Gemeinderat für drei Flächen im Flächennutzungsplan 2030 entscheiden, ob diese reduziert werden, wegfallen oder getauscht werden können.

Die Beschlüsse der Gemeinderäte erfolgten am Montagabend einstimmig. „In Sachen Gemeindeentwicklung“ wurden somit in allen drei Fällen „einvernehmliche Lösungen“ gefunden, so Bürgermeister Volker Rohms Bilanz.

Gerichtstetten: Die Fläche „Vorderer Steinig IV“, die zunächst favorisiert worden war, soll entfallen. Begründet wurde dies unter anderem mit den „sehr hohen Erschließungskosten“ für diese Maßnahme. Die Fläche „Kranzbergweg“ hingegen soll im Flächennutzungsplan 2030 weiterverfolgt werden. Dafür hatte sich vorab auch der Ortschaftsrat ausgesprochen.

Weiler Rüdental: Die Fläche „Rüdental Süd“ in Rüdental soll so weit zurückgenommen werden, dass sie nur noch eine Bauzeile entlang der Straße bildet. Der sachkundige Bürger Klemens Schneider teilte in der Sitzung mit, dass hiergegen keine Einwendungen bestehen, da „momentan nicht so viel Bedarf vorhanden“ sei.

Rütschdorf: Die Fläche „Rütschdorf Nord“ (landwirtschaftlicher Betrieb, der erweitert werden soll) wird aus dem Flächennutzungsplan 2030 herausgenommen. Der Eigentümer ist bereits jetzt berechtigt, die Fläche baulich zu nutzen und, unter der Voraussetzung der Privilegierung, mit dem Entfall der Fläche einverstanden, so Ortsvorsteherin Christel Erbacher. mem

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020