Eine Frau mit zwei Gesichtern

Hardheim.Immer noch Musicalfreunde zu begeistern vermag Andrew Lloyd Webbers und Tim Rices immerhin schon 40 Jahre alte „Evita“ mit „Don’t cry for me, Argentina“. Dieses Werk erlebten über 55 Fans aus der gesamten Region im Rahmen der Aufführung für den Theaterring U mit der VHS Hardheim im Mainfrankentheater in Würzburg. Sie verfolgten in der bunten und mit mancherlei Besonderheiten und Einfällen bereicherten Inszenierung mitfühlend den Aufstieg der Maria Eva Duarte und deren Schicksal. Sie schaffte den Aufstieg zur Präsidentengattin und mächtigsten Frau Argentiniens. Doch deren Beurteilung fiel allerdings nicht in jeder Hinsicht positiv aus und ließ immer wieder die Frage aufkommen, ob ihre scheinbare Zuneigung dem armen Volk gegenüber nicht doch nur aus eigennütziger Berechnung resultierte und auf dem Ziel ihrer eigenen Karriere mit politischen Absichten basierte.

Um diese Auslegung bemüht schien in Würzburg die zielstrebige und eher eiskalt wirkende Marzia Marzo in der Rolle der „Evita“ und auch der Erzähler des Musicals. Diese Vermutung schien allerdings der innige Erfolgssong „Don’t cry für me“ nicht zu bestätigen und ebenso wenig das Volk, das bei der Trauerfeier mit voller Überzeugung von der „Santa Evita“ schwärmte.

Das traf eher auf die kritische Betrachtungsweise des omnipräsenten und schnippischen Erzählers in Person des von Cedric von Borries verkörperten jungen Revolutionärs Che Guevara bei der Trauerfeier zu. Denn der sang immerhin schon gleich „Oh what a circus, oh what a show“ und begleitete den gesamten in einer Rückblende dargestellten weiteren Lebensverlauf Evitas äußerst kritisch. Und auch bei der lautstarken und mächtigen Verehrung Evitas in der Trauerfeier durch das Volk glaubten die Zuschauer eine weniger erfreuliche musikalische Charakterisierung Evitas entnehmen zu können.

Auf jeden Fall machte sie Karriere als zunächst zwar weniger erfolgreiche Künstlerin zusammen mit dem windigen Tangosänger Magaldi (Mathew Habib), aber als zielstrebig agierende Frau, die den Offizier Perón bei seinen Aufstiegsplänen unterstützte und die diesen schließlich zum Präsidenten und Diktator Argentiniens werden ließ. Sie selbst wurde zur großen Dame des Landes, ehe sie im besten Alter schwer erkrankte und starb.

Die Inszenierung vermochte mancherlei beachtenswerte und einfallsreiche Akzente zu setzen. Die Aufführung lebte vor allem durch den von Anton Tremmel betreuten etwa 70-köpfigen Chor als stimmlich bewundernswerte Einheit. Die hörenswerte Interpretation des beliebten Erfolgssongs „Don’t cry for me, Argentina“von Marzia Marzo ging ins Ohr und veranlasste einige Zuschauer zum Mitsummen. Doch auch Marzia Marzo beeindruckte in der Rolle der Evita.

Die Aufführung des Musicals in der Regie von Matthew Ferraro unter der musikalischen Leitung von Gábor Hontvári und in Bühnenbild von Matthew Ferraro und Carola Volles (auch Kostümbild) fand langanhaltenden Beifall.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019