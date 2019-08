Hardheim.Eine Entdeckungsreise durch das Krankenhaus in Hardheim unternahmen am Mittwoch im Rahmen des Ferienprogramms interessierte Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Begleitet wurden sie von Dr. A. Mövius und Pflegedienstleiterin Karina Paul. Unter anderem wurde den Kindern die Arbeit in der internistischen Praxis vorgestellt. Von Dr. Mövius gab es Informationen zu Sonographie, EKG und Endoskopie. Karina Paul führte die Gruppen in die Röntgenabteilung und verdeutlichte mit Fachfrau Fitz, wie Röntgenaufnahmen gemacht werden. Selbstverständlich bekamen die Kinder all ihre Fragen von den Experten beantwortet. Dabei konnten ihnen auch Berührungsängste vor dem Krankenhaus und den dort angewandten und notwendigen Maßnahmen genommen werden. Zufrieden und glücklich waren sie, als sie zum Abschied noch Leckereien gereicht bekamen. Bild: Elmar Zegewitz

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.08.2019