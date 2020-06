Einbruch in Lagerhalle

Erfeld.Einbrecher öffneten am Wochenende gewaltsam eine Lagerhalle in Erfeld. Die Täter brachen zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 9 Uhr, ein Vorhängeschloss an der Halle in der Straße „Oberdorf“, in dem Fliesenlegematerial wie Fliesen, Fliesenkleber, Silikon und diverse andere Gegenstände gelagert waren, auf. Im Anschluss betraten sie vermutlich das Lager. Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei wurde nichts entwendet. Ob die Einbrecher bei ihrer Tat gestört wurde oder andere Gründe hatten, dass sie nichts mitgenommen haben, ist Gegenstand der Ermittlungen.

