„Ein Volksfeind“ Corona-bedingt abgesagt

Hardheim.Eigentlich wollte die Badische Landesbühne am Donnerstag, 5. November, die Spielzeit 2020/21 in der Erftalhalle in Hardheim mit Henrik Ibsens „Ein Volksfeind“ in einer Inszenierung von Carsten Ramm eröffnen.

„Aufgrund der Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen vom 28. Oktober muss die Badische Landesbühne ihren Spielbetrieb im November einstellen. Alle Vorstellungen in der Zeit vom 2. bis zum 30. November werden abgesagt“, heißt es im Internetauftritt der Badischen Landesbühne.

Somit fällt die für den 5. November geplante Aufführung der Badischen Landesbühne in der Erftalhalle in Hardheim aus. mem

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020