Ein Leichtverletzter auf der B 27 bei Hardheim

Hardheim/Höpfingen.Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 10 Uhr auf der B 27 zwischen Hardheim und Höpfingen ereignet. Beteiligt waren ein BMW und ein Skoda. Über den Unfallhergang konnte die Presseabteilung des Heilbronner Polizeireviers bis Redaktionsschluss keine Angaben machen, nur so viel: Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Neben den Beamten waren sowohl das DRK als auch die Feuerwehr vor Ort. Zur Unfallaufnahme wurde die B 27 an dieser Stelle vorübergehend gesperrt. Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019