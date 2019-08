Hardheim/Höpfingen.So dienlich der Gymnastikraum über dem Hardheimer TVH-Sportheim in der kalten Jahreszeit auch sein mag – im Sommer ist er höchstens an Abenden oder milden Tagen „nutzbar“.

So ließen sich Elisabeth und Manfred Merkert vor rund zehn Jahren ein „Special“ für die Montagsgymnastik- sowie die „Er-und-Sie-Gruppen“ des TV Hardheim einfallen: In den Sommermonaten fährt man wöchentlich an die Höpfinger Kneipp-Anlage. „Das ist alles nett, aber eigentlich hätten wir auch gern in Hardheim ein solches Becken“, erklärt das Ehepaar.

„Nachdem die zwischen 70 und 90 Jahre alten Mitglieder anfangs nicht wirklich begeistert von den Fahrten gewesen sind, freuen sie sich nun sehr darauf“, schildert der als Übungsleiter fungierende, von seiner Gattin unterstützte Manfred Merkert.

„Schöne Entspannung“

Gelegentlich treffen sich die teilnehmenden Senioren inzwischen sogar privat und fahren in eigener Regie an die Höpfinger Kneipp-Anlage. „Es ist einfach eine schöne Entspannung“, betont er. Nicht nur deswegen kämpfe man bereits seit einigen Jahren für den bereits mehrfach zur Sprache gestandenen Bau eines Hardheimer Kneipp-Beckens (die FN berichteten): „Wir wären aus mehreren Gründen sehr froh um eine solche Einrichtung und wissen auch, dass viele Hardheimer diesbezüglich großes Interesse haben“, räumt Elisabeth Merkert ein und verweist auf „zahlreiche positive Gespräche, die wir zu diesem Thema in jüngerer Vergangenheit führten“.

Aufwertung der Erftalgemeinde

Maßgebend sei weniger der logistische Aufwand, die teilweise nicht mehr selbst Auto fahrenden Mitglieder der beiden Gymnastikgruppen nach Höpfingen zu „verfrachten“, sondern viel eher der Hintergrund einer möglichen Aufwertung der Erftalgemeinde für alle Altersklassen: „Eine Kneipp-Anlage dient allerorten als gut besuchter Kommunikationspunkt für Jung und Alt und ist auch für Auswärtige ein guter Grund, öfters vorbei zu schauen und sich in unserem Fall vielleicht dafür zu interessieren, was Hardheim sonst noch zu bieten hat“, lässt der sportlich aktive Hardheimer wissen, während seine Frau die unter dem Schlagwort „Kneipp’sche Hydro-Therapie“ bekannten Anwendungen mit heißem und kaltem Wasser als effektive wie unkomplizierte Möglichkeit der Vitalitätssicherung charakterisiert: „Der Körper wird belebt, indem die Abwehrkräfte gestärkt und der Kreislauf sowie die Nervensysteme angeregt werden – und eine bessere Auszeit, die dazu noch der Gesundheit gut tut, kann man sich eigentlich kaum gönnen“, informiert sie.

Wie es weiter geht, steht noch in den Sternen. Vielleicht mit einer Interessengemeinschaft? Konkret geplant sei „eigentlich nichts dergleichen – es sei denn, es zieht jemand mit, denn nur gemeinsam sind wir stark“, wie Elisabeth und Manfred Merkert betonen. ad

