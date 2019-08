Ein großer Traum ging in Erfüllung

Einmal mit Fußballprofis in ein Stadion einlaufen: Für Justus Thieme wurde am Freitagabend in Schweinberg ein Traum wahr. Das Sahnehäubchen: Mit dem BVB spielte sein Lieblingsverein.

Schweinberg/Niederstetten. Viele glückliche Gesichter gab es am Freitagabend in Schweinberg. Der FC hatte sich wacker geschlagen gegen die große Borussia, Fans und Helfer waren begeistert und auch die Dortmunder selbst waren voll des Lobes. Ganz besonders hat sich der achtjährige Justus Thieme aus Niederstetten gefreut: Als Gewinner der FN-Verlosung durfte er gemeinsam mit einem BVB-Spieler in die „Hummelsbergarena“ einlaufen. Mit dem Spieler Tobias Raschl ging es Hand in Hand auf den Sportplatz, umgeben von 5000 Zuschauern inklusive Einlaufmusik und Pyro-Show.

„Ruhe vor dem Sturm“

„Ich habe das Einlaufen sehr genossen“, erzählt Justus. „Raschl hat mich gefragt, ob ich fit bin. Das war total cool.“ Schon vor dem Spiel war der Achtjährige aufgeregt, wie sein Vater Heiko Thieme bestätigt. „Es war so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm.“ Ein paar Tage zuvor hatte er zusammen mit seiner Ehefrau Melanie die glückliche Botschaft überbracht. „Wir haben uns nach dem Abendessen auf die Couch gehockt und haben mit ihm darüber gesprochen. Er hat sich total gefreut und uns erstmal umarmt“, berichtet der Papa.

Glühender BVB-Fan

Auch wenn es nicht Wunschspieler Jadon Sancho wurde, war der Achtjährige überglücklich. Während der Partie, die er direkt am Spielfeldrand verfolgte, machte er auch gleich eine wichtige Entdeckung. „Live sind die Spieler viel größer als im TV“, meint der Achtjährige, der glühender BVB-Fan ist und in seiner Freizeit selbst gerne Fußball spielt. In seinem Team beim TV Niederstetten steht er meistens in der Abwehr. Am Spiel der Schwarz-Gelben gefällt ihm vor allem die Offensive. „Die Mannschaft spielt fair und technisch stark“, hatte er bereits im Vorfeld des Spiels erklärt.

Richtig getippt

Zu seinen weiteren Lieblingsspielern zählen auch Marco Reus und Mario Götze, den er in Schweinberg live in Aktion beobachten konnte. „Die haben genauso gespielt, wie ich es erwartet habe. Es war toll“, so der Achtjährige. Und mit seinem Tipp vor dem Spiel lag Justus auch richtig: Er hatte ein 0:10 vorhergesagt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019