Ein ganzes Zimmer voller Engel

Hardheim/Höpfingen.Überwältigt zeigt sich Gemeindeassistentin Leonore Kern von der Vielzahl der gebastelten und gemalten Engel-Darstellungen, die auf ihren Aufruf Mitte November nach und nach im Pfarrhaus in Hardheim eingetrudelt sind. Sie waren zum einen im Religionsunterricht, aber zum großen Teil mit viel Liebe zu Hause von Kindern und Erwachsenen geschaffen und abgegeben worden.

Alle Kunstwerke wurden eingescannt und zu einer Präsentation zusammengestellt. Diese wird ab dem zweiten Adventswochenende in Hardheim, Schweinberg, Gerichtstetten und Waldstetten als „Open-Air-Präsentation“ an Kirchen- und Hauswänden zu sehen sein.

Überraschenderweise haben sich zu allen Gedanken, die sich Reinhard Horn in dem Lied „Wer findet es heraus, wie sieht ein Engel aus?“ gemacht hat, tatsächlich passende Darstellungen gefunden. Und so lohnt es sich, sich in der kommenden Woche mit der Familie bei einbrechender Dunkelheit zum Pfarrhaus Hardheim, in die Schwarzenbrunner Straße in Gerichtstetten oder in das Verbindungssträßchen zwischen der oberen und unteren Gasse in Schweinberg zu begeben und die Bilder anzuschauen. Ein QR-Code leitet die Zuschauer zum Lied, das parallel zur Präsentation angehört werden kann. Reinhard Horn freut sich, dass sein Lied die Anregung für eine solche Aktion gegeben hat.

Einige Engel-Darstellungen wurden für den Druck von Postkarten ausgewählt, von denen eine auch in der Geschenktüte „ich schenk dir einen Gottesdienst“ zu finden sein wird. Eine ausgewählte Karte soll künftig auch in der Begleitung von Trauerfamilien eingesetzt werden.

Viel zu schade für die Schublade findet das Team im Pfarrhaus die schönen Bilder. Deshalb werden die Engel vielleicht im Laufe des kommenden Jahres immer wieder einmal auftauchen. Denn schließlich gibt es bisher beinahe für jeden zweiten Tag des neuen Jahres schon einen Engel.

In der dritten Adventswoche wird die Geschichte vom kleinen Hirten und großen Räuber zu sehen sein, bis schließlich die Weihnachtsgeschichte auf das Fest einstimmt.

Zu den Festtagen gibt es in allen Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland den „Weg zum Kind“ , bei dem sich die Familien eigenständig auf den Weg machen und diese gemeinsame Zeit als Kinderchristandacht im Kreis der eigenen Familie erleben können.

