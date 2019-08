Ein Blick auf die langjährige Handwerkstradition

Hardheim.In der katholischen Pfarrgemeinde in Hardheim gibt es in diesem Jahr viele Jubiläen zu feiern. Im Juni wurde anlässlich des Kirchenpatroziniums das 125-Jahr- Jubiläum der Pfarrkirche St. Alban gefeiert, welche im Volksmund als „Erftaldom“ bezeichnet wird. Im Jahresprogramm wird auch auf das 50-Jahr-Jubiläum der Vleugels-Orgel hingewiesen und dieses mit Orgelkonzerten gefeiert.

Zusätzlich kann in Hardheim in diesem Jahr auch auf rund 160 Jahre Orgelbautradition zurückgeblickt werden. Hier ein kurzer Rückblick auf die langjährige Handwerkstradition in Hardheim:

Als Begründer der Hardheimer Orgelbautradition gilt nachweislich der aus Waldstetten stammende und dort 1829 geborene Schreiner und Orgelbauer Ignaz Dörr.

Seine erste Orgel verkaufte Ignaz Dörr an das Waisenhaus in Wertheim und lieferte sie am 23. Oktober 1856 aus. Es war eine Stubenorgel mit drei Registern ohne Pedal. Sie bestand in „einem Gedack von vier Fuß, das heißt 8 Baßflöten, 4 Baß und Prinzipial 4´“. Sämtliche Pfeifen waren von Lindenbaumholz mit Ausnahme des Prinzipals, bei welchem nur die unterste Oktave aus Holz war, die übrigen aus Zinn. Für diese erste Orgel erhielt er 140 fl.

Als Ignaz Dörr die Orgel seiner Heimatgemeinde Waldstetten reparieren wollte, wurde die Vertragsgenehmigung von der zuständigen Badischen Regierung verweigert, da er keine Konzession besaß.

Die entsprechenden Zeugnisse seiner Lehrbetriebe aus Würzburg reichte er bei der Badischen Regierung in Mannheim ein. Auf deren Geheiß musste Ignaz Dörr am 17. März 1857 in Hardheim bei Orgelbauinspektor Moßbrucker aus Wertheim die Prüfung zum Orgelbauer ablegen. Diese bestand aus acht verschiedenen Fragen und dem Anfertigen einer Zeichnung für eine Orgel mit ungefähr 20 Registern. Nun konnte er als Orgelbauer arbeiten und erhielt eine Konzession.

Am 8. Januar 1861 kaufte Ignaz Dörr das ehemalige Schulhaus neben der alten Pfarrkirche in Hardheim und zog mit seiner Familie im April 1861 dort ein.

Ignaz Dörr starb 1886 während einer Zugfahrt zwischen Bronnbach und Reichholzheim an einem Schlaganfall.

Da sein ältester Sohn Fridolin (1857-1926), der den Betrieb einmal übernehmen sollte, sich bei Arbeiten in der Werkstatt des Vaters verletzte und sein linker Arm amputiert werden musste, konnte er seine Orgelbauerausbildung nicht zu Ende führen und wurde Gewerbelehrer in Vöhrenbach (Schwarzwald) und Mannheim. Die Orgelbaufirma wurde deshalb nach dem Tod Ignaz Dörrs von Wilhelm Bader sen. übernommen.

Wilhelm Bader sen. wurde 1846 in Haßmersheim geboren. Vermutlich hat er den Beruf des Orgelbauers bei Johann Mayer in Hainstadt erlernt. Wann er nach Hardheim kam, ist nicht bekannt. Am 19. April 1886 tritt er jedoch in die zehnjährige Garantie für die Orgel in Waldmühlbach von Ignaz Dörr ein.

Wilhelm Bader kauft 1886 ein zweistöckiges Wohnhaus mit Gerberei-Werkstätte in der „Lange Gasse“ (heute einer der Parkplätze der Maschinenfabrik Gustav Eirich). Der Betrieb wird vermutlich ab der Geschäftsübernahme im Jahr 1886 hierher verlegt. 1910 werden zwei angrenzende Grundstücke dazu gekauft. Um 1912 wird auf den beiden dazu erworbenen Grundstücken eine neue Orgelbauwerkstätte errichtet.

Drei seiner Söhne, Wilhelm jun. (1875-1964), Maximilian (1879-1955) (genannt Max) und Cornel (1888-1973), erlernten ebenfalls im elterlichen Betrieb das Orgelbauerhandwerk.

Im Oktober 1894 erstellt Wilhelm Bader sen. zusammen mit seinen beiden Söhnen Wilhelm und Max die Orgel der in den Jahren 1891-1894 neu errichteten Hardheimer Pfarrkirche St. Alban. Später firmiert Wilhelm Bader unter der Bezeichnung „Wilhelm Bader & Söhne“. Er starb in Hardheim 1927.

Der Orgelbaubetrieb wird nach dem Tod zunächst von seinen beiden Söhnen Wilhelm jun. und Max weitergeführt. Der Betrieb floriert so gut, dass die beiden Brüder 1928 das Geschäftsgelände der in Konkurs gegangenen „Fränkischen Türen- und Möbelfabrik“ in der Bretzinger Straße (heute A. und A. Eirich) erwarben und dort den Betrieb einrichteten. 1936 verkaufte Max Bader seinen Geschäftsanteil an seinen Bruder Wilhelm Bader jun. Bereits 1935 kaufte Max Bader das Orgelbaugeschäft in der „Langen Gasse“ und führte es bis zu seinem Tod 1955 allein weiter.

Wilhelm Bader jun. führte den Betrieb in der Bretzinger Straße alleine fort, nachdem er die Anteile seines Bruders gekauft hatte. In der Hofackerstraße (heute Ecke Würzburger Straße/Gartenstraße) baute er 1920 ein Wohnhaus, was er jedoch zunächst vermietete. Später, als das Betriebsgebäude in der Bretzinger Straße zu groß war, baute er in der Hofackerstraße eine Orgelbauwerkstätte an und verlegte den Betrieb dorthin. Hier führte er seinen Betrieb bis 1960 fort.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es kurze Zeit noch einen dritten Orgelbaubetrieb neben den beiden Baderschen. Orgelbauer August Stöber, kam am 18. Januar 1950 nach Hardheim in die Hofackerstraße 14 (heute Würzburger Str. 4). Er war bei Wilhelm Bader tätig und machte sich ab 1. Juli 1953 in der Hofackerstraße 8 (ehemalige Schreinerei) selbstständig.

Die Orgelbauwerkstätte Max Bader wurde am 1. Oktober 1958 und die Orgelbauwerkstätte Wilhelm Bader (jun.) wurde 1960 von Orgelbaumeister Hans Theodor Vleugels übernommen. Von 1960 bis 1966 wurden die Betriebe zusammengefasst und von den Orgelbaumeistern Hans Theodor Vleugels und Paul Mund geführt.

Am 1. Januar 1967 wurde der zusammengefasste Betrieb in „Orgelbau-Vleugels GmbH“ von Orgelbaumeister Hans Theodor Vleugels umbenannt.

Wegen eines Betriebsunfalls übergab er den Betrieb am 1. Januar 1991 an seinen Sohn, Orgelbaumeister und Restaurator Hans-Georg Vleugels.

Im Jubiläumsjahr 2019 wird die Orgelmanufaktur Vleugels von Orgelbaumeister Hans-Georg Vleugels gemeinsam mit seinem Sohn Orgelbaumeister Johannes D.C. Vleugels geleitet, die in Hardheim mit 20 Mitarbeitern, davon sechs Meistern, Orgeln aller Größenordnungen herstellt und restauriert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019