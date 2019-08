Ein besonderes Kleinod für die Mühlenliebhaber

Hardheim.Die Hardheimer Mühlen und damit auch der Hardheimer Mühlenweg sind ein ganz besonderes Kleinod und Mekka für Mühlenliebhaber. Dies bestätigt zum wiederholten Mal das Magazin des Gesamtodenwaldklubs, „Die Dorflinde“, in ihrer aktuellen Ausgabe.

Darin erschien eine weitere wissenschaftliche Abhandlung von Dr. Ing. Alfred Scholz aus Reinheim über „Natur, Technik und Landkultur im Odenwald – Vom Mühlenarzt zum Mühleningenieur – Mühlen, damals und heute“.

Der Beitrag gibt diesmal einen Einblick in die Mühlen- und Mahltechnik anhand verfügbarer Quellen. Als Beispiele werden die Erfelder Beichertsmühle gezeigt, wo Josef Beichert im September vergangenen Jahres dem Autor einen Einblick in die vollständig erhaltene Mühle gewährte, die eine ganz besondere technische Rarität mit ihrem noch erhaltenen Innenleben darstellt.

Als aktuelles Beispiel wird die Hardheimer Steinemühle gezeigt, wo Frank Müller eine Führung gab und die sich auf dem aktuell modernsten Stand der Technik befindet. Die Geschichte der Hardheimer Mühlen wurde im Rahmen einer Sonderausstellung des Erfatal-Museums mit dem Titel „Wasserkraft – Mühlen im oberen Erfatal“, welche von Dr. Christine Beil konzipiert wurde, ausführlich aufgearbeitet und in einer Broschüre veröffentlicht. Aus dieser ist zu erfahren, dass im Jahr 1395 in Gerichtstetten erstmals eine Mühle erwähnt wurde. In Erfeld gab es im 14. Jahrhundert zwei Mühlen. Die noch heute erhaltene Beichert-Mühle ist ein Kleinod für Mühlenfreunde, da die Inneneinrichtung noch komplett und im Original vorhanden ist. In Bretzingen gab es drei Mühlen: die obere Mühle (Röschmühle), die Mittel-Mühle und die untere Mühle der Familie Volk. Des weiteren die ehemalige Öl- und Schneidmühle, heute Sägewerk Volk der Familie Breitinger.

In Hardheim gab es insgesamt einmal zehn Mühlen, von welcher die Steinemühle der Familie Müller (seit 1686 in Familienbesitz) als einzige noch bis heute als Mühle in Betrieb ist.

Die Gärtnersmühle als Bäckerei und Wohlfahrtsmühle als Hotel und Restaurant haben den Schritt in einen anderen Gewerbezweig durchgeführt. Die ehemalige Mittelmühle beherbergt heute die Geschäftsleitung der Maschinenfabrik Gustav Eirich.

Die ehemalige Lindenmühle ist erstmals 1243 erwähnt und somit die wahrscheinlich älteste Mühle im Ort. Ein Beitrag über die Mühlen im oberen Erfatal ist in der ständigen Ausstellung in der zweiten Ebene zu sehen. Eine Karte und ein Landschaftsmodell zeigen die ehemaligen Mühlenstandorte. Ein original nachgebautes Modell der Bretzinger Mittelmühle, genannt Hollerbach-Mühle (heute Familie Mackert), ist für interessierte Besucher ebenso zu bestaunen wie ein Wasserrad an welchem die Stromgewinnung mit Hilfe der Wasserkraft veranschaulicht wird. Ein weiteres Highlight war die Eröffnung des Mühlen(wander)wegs mit Schau- und Informationstafeln an den einzelnen Mühlenstandorten am 28. Mai 2011 und Aktionsveranstaltungen zum Thema Mühlen und die Eröffnung des Mühlenfahrradweges vor einigen Jahren. Die einzelnen Beiträge in „Die Dorflinde“ als auch die Meinung der Fachleute des Odenwaldklubs zeigen die kulturhistorische Bedeutung der Hardheimer Mühlen an dessen Weg dem Besucher einen Einblick in eine fast vergessene Zeit, über die viel nostalgisches überliefert ist, vermittelt wird. Hardheim ist mit seiner Mühlengeschichte und deren Dokumentation ein Glanzpunkt für den Fremdenverkehr in der Region und ein „Mekka“ für Mühlenfreunde und Mühlenliebhaber.

