Ehemaliger NKD wird zur Wohnung

Hardheim.Der Technische Ausschuss des Gemeinderats Hardheim stimmte unter anderem der Nutzungsänderung einer Geschäfts- zu einer Wohnfläche in der Würzburger Straße 23 zu. Bei den Räumen im Erdgeschoss des Gebäudes handelt es sich um das ehemalige Textilgeschäft NKD im Erfapark. „Es ist schade, wenn ein Einzelhandelsgeschäft aufgibt beziehungsweise seinen Standort aus dem Kern der Gemeinde verlegt“, stellte Bürgermeister Rohm fest. „Aber besser so als einen Leerstand zu haben.“

Funkübertragungsstation

Ebenfalls ohne Gegenstimme genehmigte der Ausschuss den Bau einer Funkübertragungsstation mit Stahlgittermast zwischen Dornberg und Vollmersdorf, nahe einer Grillhütte. Der Mast wird über eine Höhe von 40 Meter verfügen und von einem zwei Meter hohen Zaun umgeben sein. Der Bauherr will den Masten an mehrere Mobilfunkbetreiber vermieten. Damit soll das Mobilfunknetz in der Region verbessert werden. Nach den Worten von Christel Erbacher, Ortsvorsteherin von Dornberg, Rütschdorf und Vollmersdorf, hatte der Ortschaftsrat einstimmig für den geplanten Bau gestimmt. mb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020