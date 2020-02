Schweinberg.Perücke, Hut, ein Röckchen und ein bisschen „Rumgehüpfe“ auf der Bühne – das verbinden viele mit dem traditionellen Gardetanzen.

Die meisten sehen nicht die harte Arbeit, die hinter so einem Tanz steckt: Monatelang wird oftmals trainiert und an der Musik und den Kostümen gefeilt. Doch was macht den Tänzerinnen eigentlich am meisten Spaß? Vier Mitglieder der Schweinberger Prinzengarde geben den Fränkischen Nachrichten darauf eine Antwort.

Kristin Rüttiger (20): Ich finde es schön, dass wir nicht nur in der Fastnachtszeit, sondern eigentlich zwölf Monate, gemeinsame Dinge unternehmen. Wir sind echte Freundinnen, die gemeinsam Spaß haben und eben nicht nur Sportskollegen.

Linda Steinbach (23): Mir ist das Tanzen schon wichtig, das ist ja schließlich meine Sportart. Es sind aber natürlich auch alles meine Freunde und ich finde es schön, mit meinen Freunden zusammen zu tanzen.

Lucie Göbes (22): Man kann sich einfach aufeinander verlassen. Zudem ist es bei uns auch immer lustig, und wir haben eine Menge Spaß zusammen. Und Sport machen wir ganz nebenbei auch noch.

Nina Leuchs (20): Ich finde das Verhältnis ist ganz ausgewogen. Natürlich macht das Training und auch die Auftritte Spaß, aber mir ist auch wichtig, dass wir uns untereinander gut verstehen. mg

