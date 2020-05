DRK sucht junge Künstler

Hardheim.Eigentlich hatte das Jugendrotkreuz Hardheim am Samstag einen Tag der offenen Tür am DRK-Vereinsheim geplant. Infolge der Corona-Krise musste dieser Termin natürlich ausfallen. Stattdessen ruft das Jugendrotkreuz alle Kinder von Hardheim und allen Ortsteilen zu einem Malwettbewerb zum Thema „Deutsches Rotes Kreuz“ auf. Mit welchen Materialien gearbeitet wird, ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass als maximale Größe das Format von DIN A2 nicht überschritten wird. Die Kunstwerke können ab sofort bis spätestens 27. Mai beim Vorsitzenden des DRK Hardheim, Joachim Sieber, Erster Sandweg 6, in den Briefkasten eingeworfen oder per Post zugesandt werden. Wichtig ist, dass auf der Rückseite des Bildes der Vor- und Nachname, die Anschrift sowie das Alter vermerkt ist, denn alle eingereichten Kunstwerke werden auf der Facebookseite (DRK Ortsverein Hardheim) und auf der Homepage gezeigt. Die drei besten Bilder werden besonders prämiert; aber auch alle anderen Einsender gehen nicht leer aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.05.2020