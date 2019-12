Dramatischer Verfall der Holzpreise ein Thema

Schweinberg.Die Forstbetriebsgemeinschaft Schweinberg/Rüdental blickte in ihrer gut besuchten Generalversammlung im „Grünen Baum“ in Schweinberg auf ein Jahr der Umstrukturierung und der Aufarbeitung der Hinterlassenschaften aus dem „Katastrophenjahr 2018“ zurück.

Vorsitzender Gerhard Bundschuh ging in seiner Begrüßung auf die großen Herausforderungen, die das vergangene Jahr für die Waldbesitzer brachte, ein, ebenso wie auf den dramatischen Verfall der Holzpreise. Durch den Klimawandel könnten sich solche Ereignisse wiederholen. Daher müsste bei der Wiederaufforstung heute schon der Waldumbau mit hitze- und trockentoleranteren Baumarten ins Auge gefasst werden.

In seinem Tätigkeitsbericht ging Geschäftsführer Friedbert Stolz auf die im Februar von der Forstbetriebsleitung Walldürn ausgegebenen Warnhinweisen bezüglich der massenhaften Vermehrung des Borkenkäfers und der darauf folgenden, von den Waldbesitzern gut angenommenen Waldbegehung mit Revierleiter Florian Pogorzelski ein.

Weiter berichtete er über den Beitritt zur Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland, von der Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen, insbesondere der Teilnahme an der Demo „Gemeinsam für unseren Wald“ in Stuttgart.

In seinem Kassenbericht wies der Geschäftsführer darauf hin, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr nur Schadholz eingeschlagen wurde. Dadurch seien die Verkaufserlöse und der Umsatz so niedrig wie seit langer Zeit nicht mehr gewesen.

Auch das geringe Interesse der Holzaufkäufer an zu kleinen Poldern sowie der zusätzlich erhobene Kleinpolderabschlag bei Holzverkäufen kam zur Sprache. Daher bleibe nur der Rat, geringe Mengen im Billigsortiment, bei der Aufarbeitung in Richtung Heizung, zu bewegen.

Die Kassenprüfer Klemens Schneider und Heinz Knörzer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung, die erteilt wurde.

Nach seinem Grußwort übernahm Ortsvorsteher Dieter Elbert die Wahlleitung. Der Vorsitzende Gerhard Bundschuh, die Vorstandsmitglieder Tobias Greulich und Martin Seeber sowie der Geschäftsführer Friedbert Stolz und die beiden Kassenprüfer Heinz Knörzer und Klemens Schneider wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Die zur Abstimmung anstehende Anpassung der Unkostenpauschale bei Holzverkäufen von vier auf ein Prozent wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Oberforstrat Jörg Puchta stellte die Neuorganisation der Forstverwaltung sowie die Beförsterung durch den Landkreis vor.

Revierleiter Florian Pogorzelski ging dazu auf die Neuregelung der Betreuungskosten beim Holzeinschlag und auf die wie bisher geregelte kostenfreie Beratung ein. Puchta und Pogorzelski verglichen anhand einer Folie die Extremtemperaturen und die Niederschlagsverteilung der Jahre 2018 und 2019: „Sollten sich diese Extreme in immer kürzeren Zeitabständen fortsetzen, werden wir unser gewohntes Waldbild in diesem Maße nicht mehr so vorfinden. Der Wald wird sich zukünftig in einem anderen Bild zeigen“, so Puchta.

Die Fichte – und zum Teil die Kiefer – würde heute schon zu den Verlierern der Klimaerwärmung zählen. Man hoffe aber auch auf den Erhalt von Douglasie und Lärche sowie der Flaumeiche und Hainbuche. Andere Baumarten, wie der Tulpenbaum und der Hickorybaum aus Nordamerika sowie Esskastanie und Schwarznuss, würden kommen.

Helmut Schnatterbeck stellte die in 2010 als Genossenschaft gegründete Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland vor. Der Holzmarkt sei von einem Überangebot an Kiefernholz geprägt. Frischholz sei gefragt, Douglasie und Lärche seien zur Zeit gut zu vermarkten, ebenso Buchen- und Eichenstammholz. Schnatterbeck kam auch auf die Anforderungen der Holzlagerplätze zu sprechen. Von den Plätzen müsse ein zügiger und geregelter Abtransport des Holzes gewährleistet sein. Anhand von Wetteraufzeichnungen zeigte er die seit 1860 zunehmende Anzahl von Sturmgewalten auf. Diese hinterließen in immer kürzeren Zeitabständen eine immer höhere Sturmholzmenge.

Ruth Weniger, Regionalmanagerin der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald, gab einen Bericht über Möglichkeiten zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung. Eines der Ziele der im Februar ins Leben gerufenen Bio-Musterregion sei es, durch Seminare und Programme, den Öko-Landbau im Kreis zu erhöhen. Außerdem solle die Nachfrage nach regionalen Erzeugnisse gestärkt werden.

