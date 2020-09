Hardheim.Die Piloten des Clubs für Drachenflugsport (CfD) Hardheim trafen sich am Wochenende zum letzten Schlepplager dieses Jahres auf dem Truppenübungsplatz in Külsheim. Bei einem strammen Wind aus Nord waren die Start-, Flug- und Landebedingungen am Samstag recht anspruchsvoll. Am Sonntag waren Dank eines schwächeren Windes Flüge bis zu eine Stunde möglich. Bild: Stefan Münch

