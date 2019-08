DLRG-Ferienfreizeit-Kinder nicht nur „auf offener See“ unterwegs

Hardheim.In mehreren Kleingruppen unterwegs waren am Dienstag die am Ferienlager der DLRG-Ortsgruppe Hardheim teilnehmenden Jungen und Mädchen. An verschiedenen Stationen, wie zum Beispiel in der Nähe des Krankenhauses bei ihrer Begegnung mit „Neptun“, am Sportplatz sowie im Bereich unterhalb der Turnhalle waren sie aktiv, um das Lösungswort zu finden, das ihnen letztendlich zum in Aussicht gestellten Schatz verhelfen sollte (Bild rechts). Für die erfolgreiche Beteiligung an der DLRG-Lagerolympiade gibt es bei der einwöchigen Ferienfreizeit für die einzelnen Gruppen je nach Platzierung Anerkennungsgaben (links). Bilder: Elmar Zegewitz

