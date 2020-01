„Die Stiftung soll Menschen helfen“

Hardheim.FN-Interview mit dem Geschäftsführer der Hollerbach-Stiftung, Hans Sieber:

Herr Sieber, nach welchen Gesichtspunkten vergibt die Stiftung ihre Spenden und bis zu welcher Höhe?

Hans Sieber: Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist, dass wir nur noch Projekte in der näheren Umgebung unterstützen. Anfänglich hatte unser Stiftungsgründer die Maxime ausgegeben, dass nur solche Antragsteller zugelassen werden, die in einem Radius von 100 Kilometer um Hardheim herum ansässig sind. Das haben wir mit einer nachfolgenden Satzungsänderung korrigiert, denn es kamen zu viele Anträge aus den Ballungsbereichen Mannheim und Karlsruhe und sogar aus dem ganzen Bundesgebiet. Die Höhe unserer Zuwendung richtet sich stets nach dem Umfang des Projekts, wobei wir darauf achten, dass die Antragsteller eigene Mittel einsetzen oder sie anderswo mit einwerben. Sicherlich muss ich das eine oder andere Anliegen negativ bescheiden.

Kann man, wenn man einen Stiftungszweck erfüllt, sich auch direkt an Sie mit der Bitte um Unterstützung wenden?

Sieber: In der Regel melden sich die Antragsteller bei mir oder sie werden an mich weitergeleitet. Ich arbeite ausschließlich in meinem häuslichen Büro und nehme mit allen Bittstellern persönlichen Kontakt auf, bevor wir entscheiden. Viel Zeit verwende ich damit, dass ich alle Projekte bespreche, mir Pläne, Örtlichkeiten und Dinge anschaue. Oftmals kommen in diesen Kontaktgesprächen neue Aspekte und Überlegungen hinzu. Das hat mir in der Vergangenheit viel Spaß gemacht. Diese Kontakte sind erfreulich, aufbauend, aber auch zeitraubend.

Schule und Jugend sind ganz wichtige Faktoren. Gibt es für dieses Jahr und die Zukunft bereits Projekte, bei denen feststeht, dass die Stiftung sie unterstützt?

Sieber: „Feststehende“ Projekte sind lediglich der Schwimmunterricht für die Grundschüler, die Kennenlerntage für die neuen Realschüler und auch Beiträge zum Hardheimer Ferienprogramm. Ebenfalls eine feste Größe ist der „Tag der Jugendblasmusik“, an dem die Jugendmusikkapellen im Gemeindeverwaltungsverband teilnehmen. Das sind alles Projekte, die unsere Stiftung angestoßen hat. Alle anderen Projekte sind noch nicht endgültig „abgesegnet“. Wir haben vor zwei Jahren unsere Arbeitsweise umgestellt und sammeln alle Anträge, die bis zum 30. Juni und dann wieder zum 31. Dezember eines jeden Jahres bei uns eingehen und entscheiden über das Budget, das wir ausschütten können.

Wie geht es weiter, Sie wollen auf absehbare Zeit die Geschäftsführung abgeben, haben wir gehört?

Sieber: Ich wollte eigentlich zum 31. März 2020 als Geschäftsführer aufhören. Als ich von der Schwere der Erkrankung Arnold Hollerbachs gehört habe, habe ich mein Ansinnen geändert und mache so lange weiter, bis mir der Stiftungsvorstand sagt, ich soll aufhören. Auch wenn ich merke, dass ich nicht mehr der richtige Mann bin, höre ich auf.

Und weshalb hat ArnoldHollerbach gerade Sie als Geschäftsführer „ausgesucht“?

Sieber: Er bat mich seinerzeit um Rat für die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung. Ich erstellte die Satzung und erledigte die Formalitäten bei den entsprechenden Behörden. Meine Kenntnisse und die „Vernetzung“ im Hardheimer Vereinsleben bewogen Arnold Hollerbach, mich zu berufen. Bild: Ingrid Eirich-Schaab

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020