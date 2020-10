Die letzte Fahrt der Hardheimer Postkutsche

Hardheim.Die letzte Fahrt der Postkutsche in Hardheim: An diesem Dienstag vor genau hundert Jahren geschah dieses Ereignis an der Posthalterei, die sich nun in der Walldürner Straße befindet.

Die Postbeförderung begann mit einer Reitpost, mit der nur Briefe und kleinere Pakete auf den Strecken der umliegenden Orte von Hardheim befördern wurden. Das war Anfang des 17. Jahrhunderts. Später wurden die von Pferden gezogenen Postkutschen eingeführt, in denen auch Personen transportiert wurden. Auf dem Tier saß der Postillion, der bei der Ankunft in jedem Ort seine Begrüßungsmelodie ins Horn blies. Das Gasthaus „Zum Grünen Baum“ am Marktplatz in Hardheim – heute „Badischer Hof“ – war als Posthalterei eingerichtet. Hier speisten die Reisenden und die Pferde wurden, wenn nötig, gewechselt.

Mit der Einführung der Eisenbahn und der motorisierten Fahrzeuge schlug auch die letzte Stunden für die Zeit der Postkutschen. Bild: Heimatbuch Hardheim

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020