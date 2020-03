Die Kü(h)chenschellen blühen bereits

Hardheim.Dass die Natur viel früher erwacht als in vergangenen Jahren, lässt sich derzeit im Besonderen in dem Naturschutzgebiet Wacholderheide in Hardheim feststellen. In dem etwa 50 Hektar großen Naturschutzgebiet blühen beispielsweise die ersten Kü(h)chenschellen, die der Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) gehören. Wer die Blütenpracht bestaunen will, muss sich allerdings beeilen. Außerdem können schon die ersten Blätter der sprießenden Orchideen-Arten wie Frauenschuh, Fliegenorchis und andere Knabenkräuter bestaunt werden. Bild: Torsten Englert

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.03.2020