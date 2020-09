„Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ ist das nächste Ziel

Hardheim/Buchen.Den Besuch von besonderen kulturellen Veranstaltungen in absehbarer Zeit mit zumindest kleinen Gruppen zu realisieren, zieht die VHS-Außenstelle Hardheim in Betracht.

So ist für Dienstag, 10. November, an den Besuch der Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht – von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa“ in Mainz gedacht. Bei den Führungen für Erwachsene sind in einer Gruppe jeweils maximal zwölf Personen zugelassen. Vorgesehen ist der Einsatz eines Busses ab Buchen um 7.30 Uhr, über Walldürn (7.40 Uhr) , Höpfingen (7.50 Uhr) und Hardheim (8 Uhr). Bei Interesse und nach Möglichkeit sollen auch die Chagall- Glasfenster in der Mainzer Kirche St. Stephan besucht werden. Anmeldungen für die Teilnahme bei der VHS-Außenstelle Hardheim, Telefon 06283/8338, oder im Rathaus, Telefon 06283/5851.

Weit nach vorne ins Jahr 2021 geht der Blick der VHS-Außenstelle auch deshalb, weil der für November fest geplante Besuch der „Rembrandt-Ausstellung“ im Städel in Frankfurt hinfällig ist, da die Veranstalter das gesamte Vorhaben Corona-bedingt ins Jahr 2021 verschoben haben. Daher ist der Besuch der VHS-Gruppe mit dem ermäßigten Frühbucherpreis am Mittwoch, 20. Oktober 2021, um 14.30 Uhr neu angesetzt worden.

Als besonders reizvolles Angebot sieht die VHS-Außenstelle Hardheim in den Tagen vom 4. bis 7. August 2021 einen Aufenthalt in Verona und den Besuch der Opern-Festspiele in der Arena di Verona mit der Aufführung der Oper „Turandot“ von Puccini unter Mitwirkung der Sopranistin Anna Netrebko. Fakultativ bietet sich zudem der Besuch von Verdis Oper „Nabucco“ mit dem berühmten Gefangenenchor an. Hierzu sind weitere Unterlagen bei der VHS in Hardheim, Telefon 06283/ 8338, erhältlich.

Schließlich will sich die VHS-Außenstelle nach Möglichkeit auch an der Aktion des Mozartfestes Würzburg unter dem Motto „100 für 100 – 100 Ideen für 100 Jahre Mozartfest“ mit einer kleinen Aktion beteiligen und damit zur Werbung für dieses unter dem Motto „2021 wird Würzburg zur Mozartstadt“ beitragen. Z

