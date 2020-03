Die Jugend ist das „Kapital des Vereins“

Bretzingen.Zügig verlief am Samstag trotz Ehrungen, Wahlen und detaillierten Berichten die Generalversammlung der Musikkapelle Bretzingen im „Schwarzen Adler“.

Eröffnet wurde die Tagesordnung von Vorsitzendem Gerald Farrenkopf, der nach den Totengedenken seinen Tätigkeitsbericht präsentierte. Er dankte der Musikerfamilie für ihren Einsatz und das herzliche Miteinander, das ein harmonisches Musizieren ermögliche.

Dann wartete er mit Zahlen auf: So setzt sich das Ensemble aus derzeit 39 Aktiven zusammen, darunter 22 Frauen. Das Durchschnittsalter beträgt 35 Jahre. Auch die Jugendarbeit kann sich sehen lassen: „Wir haben acht Aktive unter 18 Jahren und unsere vier Nachwuchsmusiker Ida Galm, Nora Kujus, Katharina Reichert und Sarah Grein, die derzeit über die Musikschule Hardheim ausgebildet werden“, betonte Farrenkopf erfreut und bezeichnete die Jugend als „Kapital des Vereins“.

Gegen Ende seines Berichts erinnerte der Vorsitzende an die Auftritte befreundeter Kapellen aus Kappel und Meschede sowie die nicht ganz einfache Suche nach einer neuen Lösung für das Dirigat, die jedoch ein glückliches Ende gefunden habe: Dirigentin Melanie Ehrenfried wird von Gerhard Schmiedl unterstützt. Ein Lob erfuhren die fleißigsten Probenbesucher, ehe Farrenkopf den Musikern für die Bereitschaft dankte, das Dorfleben zu bereichern. „Trotzdem muss sich die Disziplin bei Proben und Auftritten verbessern“, mahnte er an und übergab das Wort an Dirigentin Melanie Ehrenfried, die an ein nicht immer einfaches Jahr erinnerte und sich bei ihrem Stellvertreter Gerhard Schmiedl bedankte.

Ausführlich ging Schriftführerin Alexandra Hock auf die einzelnen Aktivitäten ein. Sie nannte die musikalische Begleitung der Erstkommunionfeier, des Bieranstichs beim Hardheimer Sommerfest, des Pfarrfests der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland, der Walldürner Wallfahrt, der Martinszüge, des Volkstrauertags sowie weiterer Anlässe.

23 Auftritte, 30 Proben

Als Höhepunkte wurden noch die musikalische Einstimmung auf Weihnachten mit dem Kirchenchor in der Pfarrkirche St. Sebastian und Vitus, das Ständchen am Heiligen Abend für die Patienten des Hardheimer Krankenhauses genannt. Insgesamt ergaben sich 23 Auftritte und 30 Proben.

Danach blickte Jugendvertreter Michael Reichert auf den gelungenen „Nachmittag der Jungmusiker“ zurück; am „Tag der Jugendblasmusik“ nahmen die Bretzinger nicht als eigenständiger Programmpunkt teil, doch spielten einige ihrer Musiker im Gesamtorchester mit. Für das Jahr 2020 sei ein Jahresausflug geplant.

Über die finanziellen Verhältnisse informierte Kassier Jörg Nitsch, der sich auch über eine Zuwendung der Arnold-Hollerbach-Stiftung dankbar zeigte.

Die Kassenprüfer Bernd Geiger und Kira Leimbach hegten keinen Einwand und gaben grünes Licht für die Entlastung des Vorstands.

Schließlich freute sich Herbert Münkel als Präsident des Blasmusikverbands Tauber-Odenwald-Bauland über die Ehrung eines langjährigen Musikers: Für 40 Jahre und damit „Kontinuität pur“ zeichnete er Bernd Geiger mit der goldenen Ehrennadel aus.

Geiger hatte zwischen 1979 und 2012 in Gerichtstetten musiziert, um seit 2013 die Musikkapelle Bretzingen zu verstärken. Auch Gerald Farrenkopf dankte für die bemerkenswerte Treue zum Hobby und damit zum Verein.

Die Neuwahlen ergaben kaum Veränderungen. So wurden Vorsitzender Gerald Farrenkopf und seine Stellvertreterin Katharina Reichert ebenso bestätigt wie Schriftführerin Alexandra Hock, Kassenwart Jörg Nitsch und die Jugendvertreter Michael Reichert und Sandra Heller. Als Kassenprüfer fungieren Kira Leimbach und Peter Weniger; die Beisitzer bilden Jochen Löhr, Bernhard Berberich, Florian Schuh und Bernd Geiger. Nachdem Gerald Farrenkopf auf anstehende Termine wie das 44. Bockbierfest und die geplante Fronleichnamswanderung hingewiesen hatte, leitete er zum Abendessen über. ad

