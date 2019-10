Die Heizungsregelung wird saniert

Gerichtstetten.Im Zuge der Kesselsanierungen der Heizungsanlagen im Schulzentrum Hardheim sowie in der ehemaligen Schule Schweinberg (die FN berichteten) wurde auch die Erneuerung der Heizungssteuerung in der Grundschule Gerichtstetten thematisiert.

Die „grundsätzliche Notwendigkeit“ dazu hätten alle lang eingesehen, so Bürgermeister Volker Rohm in der Gemeinderatssitzung am Montagabend.

Kessel funktionsfähig

Der Öl-Heizkessel im Schulgebäude wurde 1987 eingebaut. Die Heizung liefert neben der Schule und der Turnhalle auch für den benachbarten Kindergarten die benötigte Wärme. Der Heizkessel ist nach wie vor funktionsfähig.

„Da jedoch die Regelung bereits vor Jahren ihren Dienst versagt hat, ist die Heizung seither durch einen Gemeindebediensteten manuell zu regeln“, so Rohm, der hinzufügte, dass in den Wintermonaten teilweise täglich Einstellungen vorzunehmen sind.

Wie das Gemeindeoberhaupt erklärte, war die Erneuerung der Heizungssteuerung bereits Thema in der Gemeinderatssitzung am 18. März. Vorgesehen war der Einbau einer externen Steuerung, wie sie baugleich bereits in der Heizzentrale im Schulzentraum Hardheim sowie in der Heizung des ehemaligen Schulgebäudes in Schweinberg eingerichtet ist.

Die Regelung arbeitet unabhängig vom jeweiligen Heizkessel und kann – sollte dessen Austausch notwendig sein – weiterverwendet werden. Der Austausch der Regelung wurde jedoch zurückgestellt. Es sollten günstigere Möglichkeiten eruiert werden.

Zwischenzeitlich habe sich jedoch herausgestellt, dass die Sanierung der Regelung die günstigste und praktikabelste Lösung ist, nicht zuletzt um den personellen Einsatz zurückzuführen. Die Kosten für den Austausch der Heizungssteuerung liegen voraussichtlich bei 9000 bis 10 000 Euro.

Geschlossen folgte das Gremium dem Beschlussvorschlag, die Heizungsteuerung in der Grundschule Gerichtstetten zu sanieren. Entsprechende Mittel sind im Zuge eines zweiten Nachtragshaushalts 2019 oder in der regulären Haushaltsplanung 2020 einzuplanen. mem

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019