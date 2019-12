Die Geburt Christi mit Regionalbezug

Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit, in der sich die Menschen gerne auch an die früheren Tage und ihre Kindheit erinnern.

Hardheim. Insbesondere am Heiligen Abend, wenn die Bescherung erfolgt, leuchten auch die Augen der Erwachsenen und in so Manchem erwachen wieder Kindheitserinnerungen.

So hat im Jahr 2010 der gebürtige Hardheimer Grafiker Gebhard Eirich, der heute in Köln lebt, seine Kindheits- und Jugenderinnerungen an das Jahr 1947 in einer Weihnachtskrippe festgehalten. Dabei handelt es sich um eine lange Tradition, die auf das Mittelalter zurückgeht, die Szene der Geburt Christi im Stall von Betlehem mit Regionalbezug darzustellen.

Angeregt wurde er durch die tschechischen Ausschneidekrippen von Jan Cáka und Jiri Knapowsky. Die Geburt Christi hat Eirich in den alten Ortskern in der Hofackerstraße (heute Würzburger Straße) in Hardheim des Jahres 1947 verlegt. Der Geburtsstall befindet sich im Torbogen des ehemaligen Anwesens von Henn.

Links im Bild zu sehen ist das alte Rathaus am Marktplatz und das ehemalige Gasthaus „Zur Rose“. Darüber ist auf dem Berg die St. Josephskapelle. Die Pfarrkirche St. Alban, der „Erftaldom“ und das Schloss schließen sich an. Weiter zu sehen sind der Marstall und die Zehntscheune (Erftalhalle) sowie das „Wende-Fachwerkhaus“. Den Abschluss der Gebäude bildet die Bäckerei Dietz.

Szenen aus der Gemeinde

Auch die Personen, die zu sehen sind, gab es früher tatsächlich in Hardheim. So sind zu sehen Bürgermeister Anton Henn mit Akten-mappe, Küfer Ballweg bei der Arbeit, Spediteur Willi Henn. Ortspolizist (Gemeindediener) Fridolin Käflein verliest gerade amtliche Bekanntmachungen, Briefträger Konrad Wünsch stellt mit dem alten Holzpostkarren, der heute im Erfatal-Museum ausgestellt ist, seine Post zu, Weimann stellt Schindeln her, Schmiedemeister Seeber beschlägt ein Pferd, Hilde Weimann bringt Brot und Kuchen zum Backen in die Bäckerei, und Albin Müller von der Steinemühle fährt mit einem Pferdefuhrwerk gerade Mehl zur Kundschaft.

Auch ein Holzvergaserauto ist im Hintergrund zu sehen, wofür bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich damals eine Holztankstelle zur Verfügung stand. In einer Szene werden Vertriebene aus Schlesien und anderen Gegenden dargestellt, die einquartiert werden. Auch Engel sind zu sehen, welche die Frohe Botschaft unter den anwesenden Menschen verkünden.

Renate Pietschmann, welche einer alteingesessenen Hardheimer Kaufmannsfamilie entstammt, hat ihre Erinnerungen an die Weihnachts- und Winterzeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Hardheimer Mundart festgehalten: „Im Januar wus meischdens eischkolt is, is mer wieder eigfalle, wie mer als Kiend am Fendschder gschdanne is un die schöne Eischblume geschdaund hot. In de 40er/50er Johre hot mer meischdens blous de Herd in der Küche de ganze Dooch gschürt, die anern Zimmer worn kolt. Durch Kondenzwasser un die feuchte Luft in de kalte Zimmer worn die Fenschderscheibe beschloche. O der Luftzuch, der durch die afoch vergloschde Fenschder reikumme is, hot Bewechung an der Scheibe gebrocht. Sou sen wuderbori Gebilde wie Blume un Blätter entschdanne, die kann Mensch sou mole gekönnt hät. Mit em Atemhauch hot mer glani Schdelle zum Schmelze gerocht un hot sou uf die Schdroße naus guge könne. Wer scho in eme Hausch mit Zentralheizung gewohnt hot, hot sou wos net beobachte könne, aber Häuscher mit Zentralheizung hots domols no wniche in unerer Gechend gebe.“

