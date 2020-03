Die Eidechsen verlassen ihr Winterquartier

Hardheim.Im Naturschutzgebiet Wacholderheide sind Reptilien, die die kalten Monate „verschlafen“, nun mit viel Glück zu beobachten. Mit den ersten Sonnenstrahlen und warmen Tagen im Frühling beginnen auch die wechselwarmen Tiere, wie die Zauneidechsen, ihr Winterquartier zu verlassen.

Vor dem Winter geschützt

Zauneidechsen verschlafen die kalten Monate in frostfreien Schotterhaufen, Holzhaufen, Baumstümpfen oder Gesteinsspalten, manchmal auch in Mäuse- und Kaninchenlöchern. Ein Steinhaufen oder eine Sandfläche sind ein hervorragender Winterunterschlupf für die flinken Tiere, die dort entspannt das Frühjahr abwarten können.

Die Eidechsen, die zu den Reptilien gehören, haben ein großes Wärmebedürfnis, weil ihre Körpertemperatur stark von der Umgebungstemperatur abhängt.

Laut dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) kommt die Art in Deutschland in allen Bundesländern vor und verschwindet leider aus der zunehmend ausgeräumten Landschaft. In der bereits zehn Jahres alten deutschen Roten Liste befindet sich die Zauneidechse noch auf der sogenannten Vorwarnliste, was bedeutet, dass sich ihre Lage in den nächsten Jahren verschlechtert.

Geschützte Lebensräume

Da die Zauneidechse im Anhang der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union aufgelistet wird, ist es zudem verboten, ihre Lebensräume zu beschädigen oder zu zerstören. Dennoch sind Zauneidechsen bei großen Bauvorhaben, wie beispielsweise „Stuttgart 21“, oft die Leidtragenden und geraten durch teure Abfang- und Umsiedlungsaktionen in den Blick einer kritischen Öffentlichkeit. Anstatt solcher, nur selten erfolgversprechender Maßnahmen sind die Eingriffsvermeidung sowie Sicherung, Vergrößerung und Vernetzung vorhandener Lebensräume die bessere Lösung.

Im ländlichen Raum haben Interessierte die Möglichkeit, die Zauneidechse unter anderem im Naturschutzgebiet Wacholderheide zu beobachten. En

