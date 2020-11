Dezentrale Angebote für Familien

Hardheim/Höpfingen.Die Mitarbeiterteams der Kinderkirchen in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen haben sich viel einfallen lassen, um Familien die Möglichkeit zu bieten, eigenständig Advent und Weihnachten als einfachen Weggottesdienst im kleinen Kreis feiern zu können.

So wird in jeder Woche im Advent und an Weihnachten in Hardheim an der Kirchenwand, in Gerichtstetten in der Schwarzenbrunner Straße, in Schweinberg in der Oberen Gasse und in Waldstetten am Josefsheim jeweils eine neue Lichtanimation zu sehen sein. In Hardheim besteht an jedem Abend bei einbrechender Dunkelheit die Möglichkeit, im Pfarrhausgarten der Geschichte zu folgen, in den Ortschaften beschränkt sich das Angebot auf die Wochenenden.

Besonders schön ist, dass die Präsentation in der zweiten Adventswoche Darstellungen von Engeln, eingesandt von Kindern aus der ganzen Seelsorgeeinheit, zeigen. Die Geschichten in der ersten und dritten Woche wurden von Kindern nachgestellt und in aktuelle Alltagssituationen übersetzt. Auch in den Pfarrblättern finden Familien immer wieder Anregungen für Feiern zu Hause. In Höpfingen lädt der lebendige Adventskalender zum Besuch ein.

Da bei den Kinderchristandachten in den letzten Jahren die Kirchen stets gut besucht waren und viele Menschen zusammengeführt hatten, gehen die Teams an diesem Fest neue Wege. In Hardheim, Bretzingen, Höpfingen, Waldstetten und Gerichtstetten können Familien sich eigenständig im Freien auf den „Weg zum Kind“ machen. Ein Weg mit fünf Stationen, begleitet von Liedern, die mittels eines QR-Codes angehört werden können, führt zur Krippe. Dabei gibt es auch einfache Aufgaben, die die Kinder unterwegs erfüllen können.

Dieses Angebot kann vom 23. Dezember bis 6. Januar wahrgenommen werden und bietet somit eine große Zeitspanne, so dass die Familien sich verteilen und die Abstandsregeln gut eingehalten werden können. Die Startpunkte der Wege werden in der Woche vor Weihnachten veröffentlicht.

