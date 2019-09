Der Spaß stand im Vordergrund

Gerichtstetten.Da kann man direkt von einem Hattrick sprechen: Bereits zum dritten Mal ein voller Erfolg war das am Wochenende ausgerichtete „Fußball-Kids-Camp“ des SV Gerichtstetten. In zwangloser Atmosphäre konnten sich auf dem Sportplatz 40 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an die Grundlagen des Fußballsports herantasten – natürlich unter fachkundiger Anleitung.

Erfahrenes Trainerteam

Während der Trainingseinheiten führte das von Dominik Lang (U16-Trainer des FV Würzburger Kickers) angeführte Team mit Torwarttrainer Thomas Kappes sowie Mathias Polk, BFV-Stützpunkttrainer Reinhold Thiel, Simon Ehmann und Marco Zeberek die Kinder an das „runde Leder“. Nachdem die jungen Teilnehmer in drei Gruppen unterteilt wurden, erklärten die erfahrenen Trainer ihnen erste Schritte mit dem Ball, zu Dribbel-, Pass- und Übersteigerübungen sowie Wissenswertes zur Verbesserung der Passqualität sowie zur An- und Mitnahme auf dem Spielfeld.

Bei entsprechenden Vorkenntnissen wurden auch technisch-taktische Übungseinheiten und Schusstechniken erlernt. „Im Camp geht es neben dem spielerischen Kennenlernen insbesondere um Tipps, die die Kinder später auf dem Platz umsetzen können. Das bedingt natürlich auch eine kindgerechte Aufbereitung“, erklärten Sven Feiler und Heiko Seitz.

Dahingehend konzentrierte man sich weniger auf den Leistungsgedanken, sondern umso mehr auf die Begeisterung am Hobby. „Wichtiger als Leistung sind Freude, gute Laune und ein nettes Miteinander“, betonte Feiler. Erfreut zeigten sich die Trainer über die „sehr gut motivierten Kinder“, denen auch Übungen zur Koordinationsschulung sowie der aufgebaute Soccer-Court sichtlich Freude schenkten. So klangen drei trotz zeitweiligen Regens äußerst ereignisreiche und spannende Tage am Sonntag mit dem Abschlussturnier aus. Hier konnten die Teilnehmer – darunter drei Mädchen – das Gelernte erstmals auf dem Sportplatz umsetzen.

Und vielleicht gibt es in kommenden Jahr ein Wiedersehen. „Die erneute Durchführung des Camps ist durch die gute Resonanz und den Spaßfaktor auf jeden Fall geplant“, freute sich Heiko Seitz vom SV Gerichtstetten. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019