Der Erfapark soll wieder mit Leben erfüllt werden

Hardheim.In den zurückliegenden Jahren wurden im Erfapark und seinem Umfeld verschiedene Nutzungen aufgegeben. Seitdem ist eine Zunahme von Leerständen im Zentrum von Hardheim zu beobachten. Um die Grundlagen für die ergänzende Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes und für die Neuausrichtung des Einkaufszentrums schaffen zu können, befasste sich der Hardheimer Gemeinderat am Montagabend mit der Änderung des Bebauungsplans „Sanierung Hofacker B II“. Und machte den Weg frei, damit der Investor, die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, ihr Ziel in die Tat umsetzen kann. „Wir wollen den Erfapark halten und den riesengroßen Parkplatz mit einem Vollsortimenter bebauen“, brachte dies Projektentwickler Andreas van Ommen auf den Punkt.

Aus raumordnerischer Sicht habe das Regierungspräsidium (Regionalplanung) großflächigen Einzelhandelsentwicklungen (Verkaufsfläche 800 Quadratmeter und größer) zugestimmt. Das war bereits vorab den Sitzungsunterlagen zu entnehmen, und weiter: Das städtebauliche Ziel, im Ortskern am Standort Erfapark einen neuen Lebensmittelmarkt anzusiedeln, wird seitens der Aufsichts- und Genehmigungsbehörden grundsätzlich positiv bewertet.

Aus gutachterlicher Sicht (Fortschreibung des interkommunalen Einzelhandelskonzepts für den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn, Juni 2017) wird das Vorhaben ebenfalls empfohlen.

Dennoch ist, wie die Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium und dem Landratsamt ergeben haben, zum Nachweis der Einzelhandelsverträglichkeit ein standortbezogenes Gutachten vorzulegen (Auswirkungsanalyse, in Bearbeitung). Alle benötigten und im Geltungsbereich erfassten Grundstücke sind inzwischen Eigentum des Vorhabenträgers, Schoofs Immobilien, die Umsetzbarkeit der Planung ist insoweit gesichert.

„Zentraler geht es ja nicht“

Andreas van Ommen (Schoofs Immobilien) und Andreas Richter vom Büro „Kubus“ Planung (Stadt-/Regionalplanung) stellten ihre Pläne für den Neubau des Lebensmittelmarktes mit Backshop und Café „an prominenter Fläche, zentraler geht es ja nicht“ vor und erklärten darüber hinaus: „Der Erfapark bleibt im Bestand erhalten“. Mittlerweile beschäftige sich Schoofs Immobilien im vierten Jahr mit dessen Belebung.

Am Montagabend beschloss der Gemeinderat bei einer Enthaltung einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sanierung Hofacker B II“, 1. Änderung. So kann nun gemeinsam mit dem Investor, der auch in diesem Fall die Kosten für das Planungsverfahren übernimmt, das gemeinsame Ziel vorangetrieben werden, das da lautet: „Im zentralen Versorgungsbereich von Hardheim die planungsrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen für eine Neustrukturierung der Einzelhandelsflächen sowie für den Neubau eines großflächigen Lebensmittelmarktes zu schaffen und weitere ortskerntypische Nutzungen (Gewerbe, Dienstleistung, Wohnen) dauerhaft zu sichern.“ mem

