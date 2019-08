Denkmalradtour am 22. August

Hardheim.Großer Beliebtheit erfreut sich immer wieder die Denkmalradtour der IG Mühlenradweg Erftal unter der bewährten Leitung von Helmut Berberich. Auch in diesem Jahr wird wieder eine solche Tour durchgeführt.

Die Teilnehmer starten am Donnerstag, 22. August, um 10 Uhr am Schlossplatz in Hardheim. Ziel ist Miltenberg, wo eine Einkehr vorgesehen ist.

Anschließend ist eine Führung auf der Mildenburg angedacht, bevor es auf dem Erftal-Mühlenradweg wieder zurück nach Hardheim geht. Dort wird Helmut Berberich auf weitere geschichtliche Hintergründe hinweisen.

Alle interessierten Fahrradfahrer und E-Biker aus Hardheim und der Umgebung sind willkommen. Das Tempo wird nach den Fahrradfahrern ausgerichtet.

