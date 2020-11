Den „Zeitungsmachern“ über die Schulter geschaut

Hardheim.Im Rahmen ihres Berufspraktikums „Bors“ erkundeten die Schüler der neunten Klassen der Realschule Hardheim verschiedene Berufe. Yannick Baumann (15 Jahre) interessierte sich dabei fürs „Zeitungmachen“ und für Journalismus und blickte eine Woche lang den Redakteuren und Volontären der Buchener Lokalredaktion der Fränkischen Nachrichten über die Schulter. In diesem Bericht schildert der 15-Jährige seine Eindrücke und auch seine Klassenkameraden kommen zu Wort:

Eigentlich fing mein Praktikum schon einen Tag früher als geplant an. Ich durfte am Sonntagmittag mit zum Geisterspiel der 2. Fußball-Bundesliga Würzburger Kickers gegen Hannover 96 ins Stadion. Es war natürlich nicht schön, mit anzusehen, dass keine Fans „am Dalle“ waren. Trotzdem war es ein tolles Erlebnis, als Journalist hinter die Kulissen eines solchen Spiels zu schauen und mitzuerleben, wie ein Bericht darüber entsteht.

Richtig los mit dem Schülerpraktikum ging es dann am Montag. Ich wurde am ersten Tag sehr gut aufgenommen und habe meine Aufgaben bekommen, an denen ich direkt Freude fand. Für die restlichen Tage in der Woche gilt das Gleiche: Es war schön, immer wieder abwechslungsreiche Aufgaben zu haben und diese gut zu erledigen. Ich war nicht nur in der Redaktion, sondern auch außerhalb tätig. Beispielsweise durfte ich mit nach Aglasterhausen zu einem Pressegespräch mit dem Pandemiebeauftragten Dr. Christoph Kaltenmaier oder mit zu einem Interview mit Buchens Bürgermeister Roland Burger.

Täglich um 10 Uhr gibt es eine Videokonferenz mit den anderen drei Lokalredaktionen der FN, das war neu für mich. Dort werden die Themen besprochen, die die jeweilige Ausgabe für den Tag zu bieten hat. Meistens so gegen 16 Uhr gibt es eine Blattabnahme. Da werden die Seiten für die kommende Ausgabe nochmals gründlich durchgecheckt.

Höhepunkt: der Stadionbesuch

Mir persönlich hat gefallen, dass ich mit zu Terminen durfte oder Telefonate geführt habe. Über diese habe ich dann auch selber geschrieben. Der Höhepunkt war natürlich der Besuch im Stadion der Würzburger Kickers. Außerdem durfte ich dem neuen Cheftrainer des FWK, Bernhard Trares, in einer Videokonferenz eine Frage stellen.

Mein Fazit zu dieser Woche: Nun bin ich genauer informiert darüber, welche Aufgaben ein Journalist zu erledigen hat, und wie vielfältig diese sind. Jetzt habe ich einen kleinen Einblick in den Beruf des Redakteurs bekommen. Das Praktikum hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch meine Mitschüler haben mir Eindrücke aus ihrem Praktikum geschildert.

Samuel Nikolaus absolvierte sein Praktikum an der Külsheimer Gesamtschule und sagte: „Es war eine sehr spannende und interessante Woche. Es hat mir sehr gefallen, mit den freundlichen Kollegen zusammenzuarbeiten“.

Eva Günther führte ihr „Bors“ beim Autohaus Günther in Hardheim durch. „Das Schönste am Praktikum war, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Anweisungen selbst Autos zu bestellen. Ich könnte mir gut vorstellen, später in dieser Branche tätig zu werden“, erzählt sie.

„Es war eine sehr interessante Woche. Schön fand ich, die gelieferten Waren auszupacken, mit dem Lieferschein zu vergleichen und anschließend zu verstauen“, berichtete Chris Eisenhauer, der bei der ZG in Hardheim hinter die Kulissen blicken durfte.

Till Seyfried schnupperte bei der Volksbank Franken in Buchen rein und sagt über diese Woche: „Es war schön, hinter den Kulissen der Bank zu sein. Auch interessant fand ich, die Automaten mit Geld zu befüllen und einen Tag als Kundenberater mit zuarbeiten. “

