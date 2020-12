„Dem Heimathafen den Vorrang geben“

Auch in Hardheim dürfen seit Mittwoch viele Geschäfte bis auf Weiteres ihre Pforten nicht mehr öffnen. Während die Straßen und Gassen – gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit – abends in romantisches Licht „gehüllt“ werden, müssen tagsüber bei der Mehrheit der Händler die Lichter aus bleiben.