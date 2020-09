Hardheim.Die Umweltsünden nehmen nicht ab. Jede Woche müssen Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde und die ehrenamtlichen Helfer des DRK Hardheim Berge von Müll, die eigentlich in eine Deponie gehören, an den Stellplätzen für Altglas und Kleider entsorgen.

„Das sind keine Versehen und schon gar keine Kavaliersdelikte“, meint DRK-Vorsitzender Joachim Sieber angesichts der immensen Mengen und des Materials, die sich in und um die Container sammeln. Bauamtsleiter Daniel Emmenecker pflichtet dem bei und stellt fest: „Kostbare Steuergelder unserer Bürger werden für die Entsorgung dieses Mülls sinnlos verausgabt.“

Es sind nicht nur die Arbeitslöhne der Mitarbeiter des Gemeindebauhofs, sondern auch die Gebühren, die für die Ablieferung der Abfälle entstehen, die den Gemeindehaushalt belasten.

Bewusst und vorsätzlich

„Und in Hardheim ist doch alles so einfach“, stellt Emmenecker fest. Neben der Abfuhr des Restmülls, der Biostoffe, der Gelben Tonnen und des Altpapiers gibt es in Hardheim zusätzlich noch den Wertstoffhof des DRK. Und außerdem führt die AWN Straßensammlungen für Holz und Schrott zusätzlich durch. Warum man dennoch Abfälle sinnlos und umweltschädlich einfach entsorge, verschließe sich dem normalen Menschenverstand. „Wenn wir die Hinweise, die wir oftmals in den Ablagerungen finden, richtig deuten, müssen wir leider feststellen, dass es sich in der Regel nicht um ein Versehen oder um Nichtwissen handelt, sondern ganz bewusst und vorsätzlich geschieht“, fügt Joachim Sieber dem hinzu.

Die Maßnahmen, solche Frevler habhaft zu machen und sie zur Kasse zu bitten, sind mühsam und führen nicht zu dem gewünschten Erfolg. Und auch die Polizeibeamten schütteln nur den Kopf, denn immer wieder bleiben Strafanzeigen in den zuständigen Verwaltungsbehörden hängen und enden wie das „Hornberger Schießen“. Der häufigste Grund: Es gibt kaum Zeugen, die solche Ordnungswidrigkeiten zu Anzeige bringen oder ihre Feststellungen preisgeben. „Das ist der falsche Weg“, so Bauamtsleiter Daniel Emmenecker, „würden die Bürger aus Sorge um die Umwelt als Zeugen zur Verfügung stehen, hätten wir mehr Erfolg.“ hs

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020