„Das ist Umweltschutz auf höchstem Niveau“

Für Hardheim und Höpfingen war es ein großer Tag: Der gemeinsame Abwasserzweckverband erhielt vom Land einen Förderbescheid über 8,6 Millionen Euro zur Erweiterung der Kläranlage.

Hardheim. Die Verbandskläranlage im Erftal soll erweitert, Betonteile sollen saniert, die gesamte Elektrik und komplette Verfahrenstechnik erneuert und die Betriebssicherheit entscheidend erhöht werden. Die Bausubstanz ist nach 32-jährigem Bestehen überaltert und so schlecht, dass das Klärbecken in einigen Jahren nicht mehr brauchbar ist, wenn nicht saniert wird. Außerdem gibt es schon teilweise keine Ersatzteile mehr.

Das Volumen wird vergrößert und die Abwasserreinigung von einer auf zwei „Straßen“ erweitert, um auch gegen Störanfälle besser gewappnet zu sein, falls einmal eine „Straße“ ausfällt oder Wartungsarbeiten durchzuführen sind. Das zweite Becken entsteht auf dem befestigten Containerplatz in Richtung Riedern.

Ein neuer Hauptzufahrtsweg mit aufwendiger Böschungssicherung wird vor der Anlage (in Richtung Hardheim) geschaffen, die bisherige chemische Phosphatelimination auf ein biologisches Verfahren umgestellt. Das reduziert den Einsatz von chemischen Mitteln und es gelangt weniger Salz in die Erfa.

„Wasser ist ein sehr kostbares Gut, das geschützt und entsprechend behandelt werden muss“, konstatierte Florian Peter Müller, seines Zeichens kaufmännischer Geschäftsführer des Planungs- und Architektenbüros Klinger und Partner. „Aber kostenmäßig stoßen wir damit in Dimensionen vor, die vom Abwasserzweckverband Hardheim-Höpfingen (AZV) auf keinen Fall alleine gestemmt werden können. Ohne Zuschüsse könnten wir den gesetzlichen Anforderungen und der Natur nicht gerecht werden“, so der stellvertretende Verbandsvorsitzende, der Höpfinger Bürgermeister Adalbert Hauck.

Er hieß die Gäste zu der feierlichen Übergabe des Förderbescheids auch im Namen des Vorsitzenden, des Hardheimer Bürgermeisters, auf dem Areal der Kläranklage willkommen. Volker Rohm konnte wegen einer Sommergrippe nicht an der Feierstunde teilnehmen.

Entschuldigt hatten sich auch Umweltminister Franz Untersteller – für ihn kam Staatssekretär Dr. Andre Baumann – und die neue Regierungspräsidentin Sylvia Felder. Für Letztere war der Referatsleiter Gewässer und Boden, Bernd Haller, aus Karlsruhe angereist.

Neben den Genannten waren Gemeinderäte, MdB Alois Gerig, Vertreter des Planungsbüros, des Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn), des AZV und der Unteren Wasserbehörde zugegen. Bürgermeister Hauck stellte – wie später die Architekten – zunächst die Kläranlage und das 13-Millionen-Euro-Projekt mit seinen verschiedenen Bauabschnitten vor (die FN berichteten).

„Früher trieben Schaumkronen auf den Flüssen. Inzwischen ist es uns gelungen, dass das Wasser vergleichsweise sehr sauber ist. Dazu haben die vielen Kläranlagen im Land beigetragen“, ging Staatssekretär Dr. Andre Baumann zunächst auf den Gewässerschutz im Allgemeinen ein. Es sei eine gesamteuropäische Aufgabe, die Gewässer als Teil der Heimat in einem guten Zustand zu erhalten. „Im Bereich der Wasserqualität sind wir erheblich weitergekommen, aber es bleibt noch viel zu tun. Denn die Nährstoffbelastung ist deutlich zu hoch.“ Deshalb habe auch die staatliche Unterstützung der Kommunen in diesem Bereich „Verfassungsrang“.

Das Land gewährt Hardheim und Höpfingen die höchstmögliche Förderung (80 Prozent) für neue Technik und die Erweiterung der Anlage. Einen entsprechenden Förderbescheid in Höhe von 8,568 Millionen Euro überreichte Staatssekretär Dr. Baumann an Adalbert Hauck. Alles was mit Sanierung und Erneuerung zusammenhängt, wird nicht bezuschusst und bleibt als Kosten ebenso am AZV hängen wie die übrigen 20 Prozent.

„Mutiger Schritt“

MdB Alois Gerig sprach von einem „mutigen Schritt der beiden beteiligten Kommunen in Zeiten knapper Kassen“. Es gebe wenig Projekte zum Erhalt der Schöpfung, in diesem Fall der Gewässer, die so wichtig und bedeutend seien wie eine Kläranlage.

„Deutschland muss hier beispielhaft sein für die ganze Welt“, so Gerig. Der Abgeordnete dankte dem Land für die großzügige Förderung. „Sie ist nicht selbstverständlich, aber extrem wichtig.“ Er wünschte dem AZV, dass der veranschlagte Kostenrahmen eingehalten werden kann.

„Das Vorhaben ist ein ganz wesentlicher Beitrag für einen zukunftsfähigen Umweltschutz auf höchstem Niveau“, konstatierte Landrat Dr. Achim Brötel. Er vertrat in der Feierstunde als Vorsitzender den Zweckverband Tierische Nebenprodukte, der in Hardheim seinen Sitz hat und dessen Betriebsgebäude über eine Druckleitung an die Verbandskläranlage angeschlossen sind. Dort werden Betriebsabwasser und kondensierter Wasserdampf aus der Trocknung und Sterilisation gereinigt. Die Abwässer dieses Großkunden entsprechen alleine 15 000 Einwohnerwerten. Das ist fast so viel wie die gesamten kommunalen Abwässer, die in Hardheim gereinigt werden (rund 18 000 EW).

Die ztn habe ein so evidentes Interesse daran, dass die Kläranlage erweitert und ertüchtigt wird“, informierte der Landrat, dass sie sich voraussichtlich mit 2,2 Millionen Euro an den Kosten beteiligen werde.

„Es ist ein großer Schritt, aber er ist absolut notwendig“, stellte der kaufmännische Geschäftsführer des Planungsbüros Klinger und Partner das Gesamtprojekt vor. „Denn die Abwasserbeseitigung sorgt für Hygiene in den Siedlungen.“ Und auch an die Zukunft ist bereits gedacht: „Platz für eine mögliche vierte Reinigungsstufe wird vorgehalten.“

